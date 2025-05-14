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Özel çocukların ellerinden fideler toprakla buluştu

Özel çocukların ellerinden fideler toprakla buluştu

04:0014/05/2025, Çarşamba
G: 14/05/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Proje kapsamında özel öğrenciler sebze fidelerini toprakla buluşturdu.
Proje kapsamında özel öğrenciler sebze fidelerini toprakla buluşturdu.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından özel eğitim öğrencileri için düzenlenen “Tarıma Engel Yok” projesiyle tarımsal faaliyetlerin tüm aşamaları öğrencilerle birlikte uygulamalı olarak gerçekleştiriliyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, proje kapsamında Konevi İşitme Engelliler Ortaokulu’nda özel öğrencilerle birlikte sebze fidelerini toprakla buluşturdu. Konya’nın bir tarım şehri olduğunu ve her yaştan insanın tarımı sevmesiyle ilgili önemli çalışmalar yürüttüklerini belirten Başkan Altay, “Tarıma Engel Yok projesi kapsamında çocuklarımızla birlikte fideleri toprakla buluşturuyoruz. Hem çocuklarımız için ciddi bir aktivite oluyor hem de onların tarımla uğraşmalarını sağlamış oluyoruz. Çocuklarımızın hayatında bir değişikliğe vesile olmak bizim için çok kıymetli” dedi.


#Konya
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