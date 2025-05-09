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Konyalı çiftçiler 10 bin adet reflektörle görünür olacak

Konyalı çiftçiler 10 bin adet reflektörle görünür olacak

04:009/05/2025, Cuma
G: 9/05/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay

Konya Valisi İbrahim Akın, Konya İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Lütfi Özkul ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Trafik ve İlkyardım Haftası’nda "Reflektör tak, görünür ol” projesi kapsamında Meram Hatunsaray Mahallesi’nde traktörlere reflektör dağıtım programına katıldı. İl Jandarma Komutanı Özkul, trafik kazalarını önlemeye katkı sağlayacak destekten dolayı Başkan Altay’a teşekkür etti. Başkan Altay, Büyükşehir olarak her zaman Konya’nın sorunlarına çare üretecek paydaş olmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, “İnşallah bu küçük adım birçok insanın hayatını kurtaracak” diye konuştu. Vali Akın, “Takacağımız basit bir reflektör belki de birçok insanın hayatını kurtarabilecek bir önlemdir. Büyükşehir Belediyemize bu duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.


#Konya
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