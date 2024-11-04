Özel’den Yavaş’a konser tepkisi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen Sözcü TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a sert eleştirilerde bulundu. PKK terör örgütü ile bağlantısı olduğu için gözaltına alınan CHP Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında sessiz kalan ve ardından 'orta yollu' bir açıklama yapmakla yetinen Mansur Yavaş, partisinin Esenyurt’ta düzenlediği eyleme de cenaze gerekçesiyle katılmamıştı. Bu gelişmeler üzerine Portakal, canlı yayında Mansur Yavaş’a yönelik şu ifadeleri kullandı: “Belediye başkanınızın arkasında mısınız, değil misiniz? Bir karar vermelisiniz. Bu partide mi kalacaksınız, yoksa başka bir partiye mi geçeceksiniz? İstifa edip bağımsız olarak da yürüyebilirsiniz. Ama en azından duruşunuz belli olsun.” Portakal’ın çıkışı, kamuoyunda Mansur Yavaş’ın parti içerisindeki konumuna dair tartışmaları yeniden alevlendirdi.