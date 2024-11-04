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Özel’den Yavaş’a konser tepkisi

Özel’den Yavaş’a konser tepkisi

Uğur Duyan
04:004/11/2024, Pazartesi
G: 4/11/2024, Pazartesi
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Mansur Yavaş
Mansur Yavaş

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin, Ebru Gündeş ile 29 Ekim konseri için 69 milyon liraya anlaşması CHP’nin yeni tartışma konusu oldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel “Bu konser olmamalıydı” dedi. Tepkiler üzerine ABB’nin X hesabından Mansur Yavaş imzalı şu açıklama yapıldı: İç denetim birimimiz inceleme başlatmıştır.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında sahne alan Ebru Gündeş'e 69 milyon lira ödeme yaptığı iddiaları CHP içinde yeni tartışmaya yol açtı. CHP'nin milletvekili çalışma kampının üçüncü ve son günü Parti Meclisi (PM) toplantısı yapıldı. Özel, toplantı öncesinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakın PM üyelerinden gelen tepkileri toplantının açılış konuşmasında yanıtladı.


HABERİMİZ YOKTU

Ebru Gündeş konseri için 'olmamalıydı' değerlendirmesini yapan Özel, konser için harcanan 69 milyon liralık bütçe için eleştiri getirmedi. Öncesinde konserden haberi olmadığını belirten Özel, “Ebru Gündeş, Rıza Zarraf’ın eski eşi. Bu yüzden bu konser olmamalıydı” dedi. Özgür Özel, 14 gün boyunca Esenyurt Belediyesi önünde CHP grup başkanvekilleri başta olmak üzere milletvekilleri, parti meclisi üyeleri, il ve ilçe örgütlerinden temsilcilerin nöbet tutacağını da söyledi.


BELEDİYE İNCELEME BAŞLATTI

Özel'in tepkisi sonrası ABB Başkanı Mansur Yavaş'tan eleştirilere yanıt geldi. Yavaş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle gerçekleştirilen ve 69 milyon lira harcandığı iddia edilen konsere dair inceleme başlatıldığını açıkladı. Konserin ödemesinin gerçekleştirilmediği belirtilen açıklamada ve inceleme tamamlanıncaya kadar ödeme yapılmayacağı kaydedildi.



Fatih Portakal’dan Mansur Yavaş’a istifa çağrısı: Duruşunuz belli olsun

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen Sözcü TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a sert eleştirilerde bulundu. PKK terör örgütü ile bağlantısı olduğu için gözaltına alınan CHP Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında sessiz kalan ve ardından 'orta yollu' bir açıklama yapmakla yetinen Mansur Yavaş, partisinin Esenyurt’ta düzenlediği eyleme de cenaze gerekçesiyle katılmamıştı. Bu gelişmeler üzerine Portakal, canlı yayında Mansur Yavaş’a yönelik şu ifadeleri kullandı: “Belediye başkanınızın arkasında mısınız, değil misiniz? Bir karar vermelisiniz. Bu partide mi kalacaksınız, yoksa başka bir partiye mi geçeceksiniz? İstifa edip bağımsız olarak da yürüyebilirsiniz. Ama en azından duruşunuz belli olsun.” Portakal’ın çıkışı, kamuoyunda Mansur Yavaş’ın parti içerisindeki konumuna dair tartışmaları yeniden alevlendirdi.


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