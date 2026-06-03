Özgür Özel karikatür üzerinden Gülşah Alyans'ı hedef almıştı: 'Yalan haberde üzerinize yok, yatacak yeriniz yok!'

CHP kanadında sular durulmuyor... CHP kurultayına ilişkin mahkemenin verdiği "mutlak butlan" kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel merkeze gelmesiyle yükselen tansiyon, Özgür Özel'in bir ismi hedef almasıyla daha da yükseldi.

Özgür Özel'in, genel merkezde çikolata dağıtan kişinin vefat eden Ferdi Zeyrek'le alay eden karikatürist Gülşah Alyans olduğunu iddia etmesi üzerine Alyans'tan açıklama geldi.

Özel, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Canımız Ferdi Zeyrek'in elektrik çarpması sonucu canıyla uğraştığı o gün, 'Çarpıldı' diye dalga geçen karikatürü çizen kadın, bugün babaevinde çikolata dağıtıyor."

GÜLŞAH ALYANS'TAN YANIT: HİÇBİR KARİKATÜRÜM YOK

Özgür Özel'in suçlamasının ardından, Gülşah Alyans sessizliğini bozdu. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Alyans, karikatürist olduğu iddiasını kesin bir dille reddetti. Alyans, paylaşımında Özel'e tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

"Hiçbir karikatürüm yok. Yalan haberde üzerinize yok. 'Allah Ferdi başkanımıza rahmet eylesin' demekten başka paylaşımım yok. Twitter hesabım Kasım 2025'te açıldı. Fakat sizin rahat yatacak yeriniz yok. Nefret yaymaya devam edin."

'FERDİ ZEYREK'İN EŞİNİ ARADIM'

Özel'in açıklamaları sonrası Ferdi Zeyrek'in eşini aradığını ifade eden Alyans, "Ferdi Başkanımız hayatını 2025 yılının Haziran ayında kaybetti. Ben 2025 yılının Kasım ayında X hesabı açtım. Özgür Özel bana iftira attı. Nurcan Hanım'a da gerçekleri anlattım. Konuşmamızın ayrıntısını ondan izin almadan anlatmam doğru olmaz. Ancak onun da gerçeği öğrendiğini söyleyebilirim." dedi.



