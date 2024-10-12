Padişahın torunu dönmek istiyor

Babam Osmanlı ailesinden, annem Lübnanlı ve ABD’li. Bu yüzden farklı üç milletim var. Kanı Türk, doğuştan Lübnanlı ve annem de ABD’li. Ben burada doğdum ve 15 yıllık iç savaş, 2006 savaşı, sonra da çok zor olan bir ekonomik krizi gördük. 4 Ağustos’ta da bir patlama yaşadık ve şimdi bu savaşımız var. Yani 4 savaşa tanık olduk. Çok üzgünüm çünkü hayatımızı her yeniden kurduğumuzda ve mutlu olduğumuzda ve biraz huzur içinde hissettiğimizde bir şeyler oluyor, bizi geri alıyor. Ve şimdi her bomba bana, daha önce duyduğum diğer tüm bombaları hatırlatıyor. Böylece geçmişteki acıyı yeniden ortaya çıkarıyor.