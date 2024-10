"Buradan Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bizi tahliye ettiği için Allah razı olsun ondan. Burada duranların daha zor zamanları var. Eşim taksici, sağlık sorunları var, onun için gelemedi. Ben ve çocuklarım Türkiye'deki ailemin yanına gideceğim. Mardin'e gideceğim çünkü evimiz bombalardan hasar gördü. Üzgünüz, her şeyimiz, malımız, mülkümüz, işimiz, hayatımız burada. Çok şey öğrendik burada ama insanın ülkesi başka."

Gemiye alınanlardan 40 yaşındaki Arif Çelik, Mardinli olduğunu, eşi, 4 çocuğu ve babasıyla Türkiye'ye döneceğini ifade etti. Lübnan'da tesisatçılık yaptığını belirten Çelik, yıllardır güzel bir şekilde yaşadığı ülkenin kötü durumda olduğunu anlattı. Evlerini kapatmak zorunda kaldıklarını dile getiren Çelik, "Arabaları, her şeyi, rızkımızı bıraktık. Şimdi Türkiye'ye gidiyoruz, Allah razı olsun. 4 çocuğumla Türkiye'ye gideceğim. Burada çalışıyorduk, işimiz güzeldi. Burada her şeyimiz bitmiş. Bizim bulunduğumuz yerde her gün çocuklar bombaların seslerini duyuyordu. Biz de Türkiye'ye gitmek için bekliyorduk. Çocuklarım normal uçak geçince bile korkuyor" ifadelerini kullandı.