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Paris'teki harcamalar için soru önergesi

Paris'teki harcamalar için soru önergesi

Uğur Duyan
04:0014/11/2024, Perşembe
G: 14/11/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Ekrem İmamoğlu
Ekrem İmamoğlu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde, belediyenin Paris'teki İstanbul Evi harcamalarına ilişkin soru önergesi verildi.

Önergeyi veren AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, “İBB'nin 11 Temmuz 2024 tarihli ihalesinde 1 milyon 713 bin liralık uçak bileti, konaklama ve minibüs temini hizmeti alım işi, 23 Temmuz 2024'te uçak bileti, konaklama ve ulaşım hizmeti alım işi için 8 milyon 848 bin lira, 6 Ağustos 2024'te konser etkinliği kaşe ödemesi olarak 1 milyon 550 bin lira tutarlarında ihale verildiği ve toplamda İBB tarafından 12 milyon 111 bin liralık harcama yapıldığı görülmektedir” dedi. Soru önergesi oy birliğiyle kabul edildi.


ROTASI YENi GRUP

  • Esenyurt krizi sonrası, CHP içerisinde yeni gruplar ortaya çıktı. Partide eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu döneminden bu yana varlığını koruyan ulusalcı ve milliyetçi vekiller, DEM Parti ile başlayan yakınlaşmadan sonra rahatsızlıklarını açıktan ifade etmeye başladı. Bu grubu kontrolü altında tutmak isteyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da Meclis Grubu içinde son dönemde filizlenen yeni gruba sıcak gelecek adımlar atmaya başladı. CHP'de yönetim ve muhalefet blokları arasında tercih yapmak istemeyen yaklaşık 15 milletvekili var. Bu vekiller, “Muhalefetin daha milliyetçi bir dille yapılmasını” ve “DEM Parti ile aralarına mesafe konulmasını” talep etti. Kaynaklar, “Bu gruba öncülük edecek bir ismin olmaması, Mansur Yavaş'ın rotasını bu kıyıya kırmaya yöneltmiş olabilir” dedi.



#İstanbul Büyükşehir Belediyesi
#Ekrem İmamoğlu
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