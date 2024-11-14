Paris'teki harcamalar için soru önergesi

Esenyurt krizi sonrası, CHP içerisinde yeni gruplar ortaya çıktı. Partide eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu döneminden bu yana varlığını koruyan ulusalcı ve milliyetçi vekiller, DEM Parti ile başlayan yakınlaşmadan sonra rahatsızlıklarını açıktan ifade etmeye başladı. Bu grubu kontrolü altında tutmak isteyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da Meclis Grubu içinde son dönemde filizlenen yeni gruba sıcak gelecek adımlar atmaya başladı. CHP'de yönetim ve muhalefet blokları arasında tercih yapmak istemeyen yaklaşık 15 milletvekili var. Bu vekiller, “Muhalefetin daha milliyetçi bir dille yapılmasını” ve “DEM Parti ile aralarına mesafe konulmasını” talep etti. Kaynaklar, “Bu gruba öncülük edecek bir ismin olmaması, Mansur Yavaş'ın rotasını bu kıyıya kırmaya yöneltmiş olabilir” dedi.