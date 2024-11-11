CHP'de kriz derinleşiyor: 81 il başkanı rest çekip destek açıklaması yaptı

"İnsanlar bu kadar geçim sıkıntısı çekerken, yokluk çekerken, işsizlik çekerken CHP’nin kendi içine dönük tartışmalar yapması kadar anlamsız bir şey olmaz. dönünce kaybediyoruz, kaybettiriyoruz. İşimizi yapacağız, önümüze bakacağız. Bundan sonra CHP'de kimse birbirine laf yetiştirmeyecek. Yine de birileri konuşuyorsa onu da partinin vicdanına havale edin. Kimse birbirine cevap vermesin. İşimize bakalım."