CHP'de kriz derinleşiyor: 81 il başkanı rest çekip destek açıklaması yaptı

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı çekişmesinin gölgesinde yeniden olağanüstü kurultay tartışmalarının alevlendiği CHP'de 81 il başkanı Genel Başkan Özgür Özel'e destek bildirisi yayınladı.
CHP'de sular durulmak bilmiyor.
İmamoğlu ve Yavaş cephesi adaylık konusunda birbirlerine meydan okuyan açıklamalarda bulunurken son günlerde patlak veren yüksek bütçeli konser skandalları partideki bu iç mücadelenin bir parçası olarak görülüyor.
Kurultay fitili ateşlendi
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'inde son dönemdeki politikaları parti içi muhalefet tarafından çok sert dille eleştirilmeye başlandı. Bu süreçte olağanüstü kurultay tartışmalarının da fitili ateşlendi.
Özgür Özel rest çekti
9 Kasım'da İzmir’de konuşan Özgür Özel, parti içi tartışmaların bitirilmesi çağrısı yaparak şunları söylemişti;
81 il başkanından destek
CHP’nin 81 il başkanı kurultay tartışmaları devam ederken Özgür Özel’e destek açıklamasında bulundu.
İmamoğlu, Yavaş ve Özel üçgeninde devam eden çekişmenin CHP'de parti içinde derinleşen çatlağı daha da büyüteceği düşünülüyor.