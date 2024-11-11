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CHP'de kriz derinleşiyor: 81 il başkanı rest çekip destek açıklaması yaptı

CHP'de kriz derinleşiyor: 81 il başkanı rest çekip destek açıklaması yaptı

Lokman Özdemir
10:2211/11/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Özgür Özel
Özgür Özel

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı çekişmesinin gölgesinde yeniden olağanüstü kurultay tartışmalarının alevlendiği CHP'de 81 il başkanı Genel Başkan Özgür Özel'e destek bildirisi yayınladı.

CHP'de sular durulmak bilmiyor.


İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı
Ekrem İmamoğlu
ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı
Mansur Yavaş
arasında siyasi çekişmeye dönüşen Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusu partideki bölünmeyi derinleştirdi.

İmamoğlu ve Yavaş cephesi adaylık konusunda birbirlerine meydan okuyan açıklamalarda bulunurken son günlerde patlak veren yüksek bütçeli konser skandalları partideki bu iç mücadelenin bir parçası olarak görülüyor.


Kurultay fitili ateşlendi


CHP Genel Başkanı Özgür Özel'inde son dönemdeki politikaları parti içi muhalefet tarafından çok sert dille eleştirilmeye başlandı. Bu süreçte olağanüstü kurultay tartışmalarının da fitili ateşlendi.



İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, 8 Kasım'da sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarda Özel'in son dönemdeki politikalarını eleştirerek
"Cumhuriyet Halk Partisi’nde Kurultay bir lütuf değildir, haktır. CHP’de gerekirse Kurultay’a gidilir"
demişti.




Özgür Özel rest çekti


9 Kasım'da İzmir’de konuşan Özgür Özel, parti içi tartışmaların bitirilmesi çağrısı yaparak şunları söylemişti;


"İnsanlar bu kadar geçim sıkıntısı çekerken, yokluk çekerken, işsizlik çekerken CHP’nin kendi içine dönük tartışmalar yapması kadar anlamsız bir şey olmaz. dönünce kaybediyoruz, kaybettiriyoruz. İşimizi yapacağız, önümüze bakacağız. Bundan sonra CHP'de kimse birbirine laf yetiştirmeyecek. Yine de birileri konuşuyorsa onu da partinin vicdanına havale edin. Kimse birbirine cevap vermesin. İşimize bakalım."

81 il başkanından destek


CHP’nin 81 il başkanı kurultay tartışmaları devam ederken Özgür Özel’e destek açıklamasında bulundu.


Yayınlanan bildiride
"Özgür Özel’e inanıyoruz, güveniyoruz. Kurultay çağrısının gündemimizde olmadığını, kişisel ikbal için yapay gündem yaratma çabalarına prim vermeyeceğimizi ilan ediyoruz.
" ifadelerine yer verildi.


İmamoğlu, Yavaş ve Özel üçgeninde devam eden çekişmenin CHP'de parti içinde derinleşen çatlağı daha da büyüteceği düşünülüyor.



#Özgür Özel
#CHP
#Kurultay

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