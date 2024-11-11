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CHP'li Maltepe Belediyesinde işçi isyanı: Grev kararı aldılar

CHP'li Maltepe Belediyesinde işçi isyanı: Grev kararı aldılar

08:0711/11/2024, Pazartesi
G: 11/11/2024, Pazartesi
AA
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Maltepe Belediyesi'ne grev kararı asıldı.
Maltepe Belediyesi'ne grev kararı asıldı.

Maltepe Belediyesinde, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamadığı için işçiler greve gidecek. Belediye tarafından kendilerine yapılan teklifin kabul edilemez olduğunu söyleyen işçiler, grev kararını belediyenin kapısına astı.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonuna (DİSK) bağlı Türkiye Genel Hizmetler İşçileri Sendikası (Genel-İş) ile Maltepe Belediyesi arasında toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamamasının ardından belediye binasına grev kararı asıldı.

Görüşmelerden sonuç alınamadı

Görüşmelerden sonuç alınamaması üzerine Genel-İş üyelerinin bulunduğu işçiler ile sendika temsilcileri gece saatlerinde Maltepe Belediyesi binasının önünde toplandı.


Sendika temsilcileri, yaptığı açıklamada belediye tarafından kendilerine yapılan teklifin kabul edilemez olduğunu belirtirken işçiler bir süre slogan attı.

Açıklamanın ardından grev kararı belediyenin kapısına asıldı.



#Maltepe Belediyesi
#DİSK
#grev kararı
#CHP

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