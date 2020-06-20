Hainler kaçacak delik arıyor: Gece boyunca icra edilen hava hücum harekatıyla yeni hedefleri ele geçirdi

Milli Savunma Bakanlığından, video görüntüleriyle paylaşılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Hainler kaçacak delik arıyor... Pençe Kaplan Operasyonu kapsamında Kahraman Komandolarımız gece boyunca icra edilen hava hücum harekatıyla yeni hedefleri ele geçirdi..."
Hainler kaçacak delik arıyor... #PençeKaplan Operasyonu kapsamında Kahraman Komandolarımız gece boyunca icra edilen hava hücum harekâtıyla yeni hedefleri ele geçirdi...#MSB #TSK pic.twitter.com/xSQwSxlezg
Hainler kaçacak delik arıyor... #PençeKaplan Operasyonu kapsamında Kahraman Komandolarımız gece boyunca icra edilen hava hücum harekâtıyla yeni hedefleri ele geçirdi...#MSB #TSK pic.twitter.com/xSQwSxlezg— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 20, 2020
Hainler kaçacak delik arıyor... #PençeKaplan Operasyonu kapsamında Kahraman Komandolarımız gece boyunca icra edilen hava hücum harekâtıyla yeni hedefleri ele geçirdi...#MSB #TSK pic.twitter.com/xSQwSxlezg
Hainler kaçacak delik arıyor... #PençeKaplan Operasyonu kapsamında Kahraman Komandolarımız gece boyunca icra edilen hava hücum harekâtıyla yeni hedefleri ele geçirdi...#MSB #TSK pic.twitter.com/xSQwSxlezg— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 20, 2020
700'den fazla hedef vuruldu
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komutanlar, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesine en yakın üs bölgelerinden Siyah Kaya Üs Bölgesi'nde inceleme yaptı. Akar, "Operasyonun başından bu yana 700’den fazla hedef vuruldu" açıklamasında bulunmuştu.