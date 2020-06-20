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Gündem Hainler kaçacak delik arıyor Gece boyunca icra edilen hava hücum harekatıyla yeni hedefleri ele geçirdi
ANKARA

Pençe Kaplan Operasyonu'nda son durum

Hainler kaçacak delik arıyor: Gece boyunca icra edilen hava hücum harekatıyla yeni hedefleri ele geçirdi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pençe Kaplan Operasyonu kapsamında güvenlik güçlerimizin gece boyunca icra edilen hava hücum harekatıyla yeni hedefleri ele geçirdiğini duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Milli Savunma Bakanlığı bu görüntüleri paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı bu görüntüleri paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığından, video görüntüleriyle paylaşılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hainler kaçacak delik arıyor... Pençe Kaplan Operasyonu kapsamında Kahraman Komandolarımız gece boyunca icra edilen hava hücum harekatıyla yeni hedefleri ele geçirdi..."

Bakan Akar açıkladı: Pençe-Kaplan Operasyonu’nda 700’den fazla hedef vuruldu
GÜNDEM
Bakan Akar açıkladı: Pençe-Kaplan Operasyonu’nda 700’den fazla hedef vuruldu

700'den fazla hedef vuruldu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komutanlar, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesine en yakın üs bölgelerinden Siyah Kaya Üs Bölgesi'nde inceleme yaptı. Akar, "Operasyonun başından bu yana 700’den fazla hedef vuruldu" açıklamasında bulunmuştu.

Mehmetçik ATAK helikopterleri ile terör hedeflerini vuruyor
OYNAT 00:22
Mehmetçik ATAK helikopterleri ile terör hedeflerini vuruyor
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından Pençe-Kaplan Operasyonu'na ilişkin paylaşım yapıldı. Operasyona ilişkin görüntülerin yer aldığı paylaşımda, 'Pençe-Kaplan Operasyonu planlandığı gibi başarıyla devam ediyor. Yerli üretim taarruz helikopterimiz ATAK'lar da yeni terör hedeflerini vurmayı sürdürüyor' denildi.


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