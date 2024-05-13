Pençe-Kilit bölgesinde terör yuvalarına baskın: Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Aramalarda, 1 adet 12,7 milimetre çapında Doçka uçaksavar silahı ve yedek namlusu, 125 zırh delici mühimmatı, 1 Zagros keskin nişancı tüfeği ve şarjörü, 1 Dragunov keskin nişancı tüfeği ve 255 mühimmatı, 3 M-16 piyade tüfeği, 9 dolu şarjör ve 4 bin 575 adet mühimmatı, 2 adet 7,62 mm çapında PKMS makineli tüfek, 2 yedek namlu ve 1152 adet mühimmatı, 4 AK-47 piyade tüfeği ve 19 adet şarjörü, 2 AK-74 piyade tüfeği ve 10 adet şarjörü, 2 AT-4 tanksavar silahı, 1 RPO-Shmel tanksavar silahı, 1 RPG-7 roketatar silahı, 1 anti-personel mühimmatı, 4 anti-tank mühimmatı ve 2 sevk fişeği, 1 tekli bomba atar ve 165 adet sis mühimmatı, 1 adet 6'lı bomba atar ve 183 adet tahrip mühimmatı, 1 adet 60 milimetre havan, 4 savunma el bombası, 4 taarruz el bombası, 16 sis el bombası ve 53 el bombası fünyesi, 4 termal silah dürbünü, 4 keskin nişancı tüfeği dürbünü, 1 adet 3 ayaklı dürbün, 2 Yaesu araç telsizi ve 5 Yaesu el telsizi, 10 termal şemsiye ve çok sayıda muhtelif malzeme bulundu.