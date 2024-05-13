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MİT Irak'ta avladı: PKK'nın sözde konsey yöneticisi öldürüldü

PKK/KCK-HPG sözde konsey yöneticilerinden Şevger Çiya kod adlı Sedat Aksu, MİT'in Irak'ta gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirildi.

Pınar Görgü
09:58 - 13/05/2024 Pazartesi
Güncelleme: 11:41 - 13/05/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Şevger Çiya kod adlı teröristin, Suriye ve Irak'ta güvenlik güçlerine yönelik terör eylemlerinin talimatını verdiği belirlendi.
Şevger Çiya kod adlı teröristin, Suriye ve Irak'ta güvenlik güçlerine yönelik terör eylemlerinin talimatını verdiği belirlendi.

Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından Irak'ın Gara bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen terörist Sedat Aksu'nun, terör örgütünün sözde konsey yöneticisi olduğu belirlendi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT, Şevger Çiya kod adlı terörist Aksu'nun yurt içinde, Suriye ve Irak'ta güvenlik güçlerine yönelik terör eylemlerinin talimatını verdiğini tespit etti.

Eylem hazırlığındaydı!

Pençe-Kilit harekat bölgesinde eylem hazırlığında olan örgüt mensuplarına silah ve mühimmat tedarik eden terörist Aksu, beraberindeki teröristlerle Gara'da etkisiz hale getirildi.


Örgüt içinde 1998'den bu yana yer aldığı belirlenen teröristin, Irak'ta örgütün sözde yöneticisi olarak faaliyet gösterdiği öğrenildi.



#MİT
#PKK
#terör operasyonu
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