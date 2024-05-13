MİT Irak'ta avladı: PKK'nın sözde konsey yöneticisi öldürüldü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Açıklamalarında terörü de ele alan Erdoğan, "PKK Irak ve Suriye’de hayat alanı bulduğu sürece kendimizi güvende hissetmemiz mümkün değildir. Irak ve Suriye operasyonlarımız neticesinde manevra alanı iyice daralan bölücü örgüte neşteri önümüzdeki süreçte vuracağız Evlatlarımızın terörün olmadığı bir iklimde yaşamaları için ne gerekiyorsa onu yapmaktan çekinmeyeceğiz." dedi.