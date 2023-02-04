|
Gündem

Pencere silerken 11. kattan düştü

Kahramanmaraş'ta 45 yaşındaki temizlik görevlisi Emine Gök, 11'inci kattaki dairenin camlarını silerken düşerek hayatını kaybetti.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
04:00 . 4/02/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Temizlik görevlisi 11. kattan düştü.

Temizlik görevlisi 11. kattan düştü.

Kahramanmaraş’ta temizlik yaptığı binanın 11’inci katından düşen kadın hayatını kaybetti. Olay, Onikişubat ilçesi Haydarbey Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 12 katlı binanın 11’inci katındaki dairenin camlarını silmek isteyen temizlik görevlisi 45 yaşındaki Emine Gök, bir anda dengesini kaybedip beton zemine düşerek hayatını kaybetti.

Görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, inceleme yaptı. Ekiplerin incelemesinin ardından Gök’ün cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayın tanığı bir vatandaş ise, "Bir kadının düştüğüne dair haber geldi ve araştırma yaptık. 11’inci kata çıktık, ’Abla böyle bir durum var, sizin görevli çalışıyor mu?’ dedik o da, ’Var da çalışıyor herhalde, lavaboya gitti. Yemek hazır, gelmesi lazım’ dedi. Baktık ki kadın aşağıda, ev sahibi de bizden öğrendi. Çocuk odasında temizlik yaparken ayağının altına sandalye almış kadın, muhtemelen aşağı düşüyor oradan da" dedi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.




#Kahramanmaraş
#Temizlik Göreviliis
#11. kattan düştü
1 saat önce
default-profile-img
Pencere silerken 11. kattan düştü
İsrail'de tersine göç
İnşallah Wilders da Müslüman olur
Kendi ismime itiraz etmem
Yeni bir meydan okumaya hazırlanıyoruz: Erdoğan'dan 14 Mayıs mesajı
6 milyon gence ‘İlk oyum’ daveti
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.