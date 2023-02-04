Pencere silerken 11. kattan düştü

Görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, inceleme yaptı. Ekiplerin incelemesinin ardından Gök’ün cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayın tanığı bir vatandaş ise, "Bir kadının düştüğüne dair haber geldi ve araştırma yaptık. 11’inci kata çıktık, ’Abla böyle bir durum var, sizin görevli çalışıyor mu?’ dedik o da, ’Var da çalışıyor herhalde, lavaboya gitti. Yemek hazır, gelmesi lazım’ dedi. Baktık ki kadın aşağıda, ev sahibi de bizden öğrendi. Çocuk odasında temizlik yaparken ayağının altına sandalye almış kadın, muhtemelen aşağı düşüyor oradan da" dedi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.