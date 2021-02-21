Pendik'te annesini kalbinden bıçaklayan zanlı tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilen şüpheli Mehmet Türk, savcılığa ifade verdi.

"Aramızdaki arbedede bıçak üzerine düştü"

Şüpheli savcılık ifadesinde, "Annemin evine gitmeden önce alkol almıştım. Kapıyı çaldım, annem açtı. Beni eliyle itekleyerek 'Neden geldin' diye bağırdı. Benim elimde bıçak vardı. Yer de buzluydu. Aramızda yaşanan arbede sırasında annem bıçağın üzerine düştü, yaralandı" dedi.

Zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi

Şüpheli Türk ifadesinde korktuğunu, polise kendisi haber verdiğini ve olay nedeniyle pişman olduğunu da söyledi.

Savcılık, tutuklama talebiyle şüpheliyi nöbetçi mahkemeye sevk etti.

Anadolu Sulh Ceza Hâkimliği de şüpheli Mehmet Türk'ün "Üst soydan akrabayı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.

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