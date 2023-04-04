Peygamberler Şehri’nde Halil İbrahim bereketi.

Şanlurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün talimatları doğrultusunda şehrin en doğusu ile en batısında bulunan tüm ilçelerde ve kent merkezindeki farklı noktalarda iftar çadırları kurularak deprem ve selden etkilenen vatandaşların yaralarına merhem olunmaya çalışılıyor.

Geçtiğimiz iki yıl boyunca yaşanan pandemi nedeniyle iftar çadırlarının kurulamadığı, toplu şekilde iftar yemeklerinin verilemediği günlerin ardından vatandaşlar Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin kurmuş olduğu iftar çadırlarında her gün iftarını yapıyor.

Şanlurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül.

SÜLEYMANİYE’YE ÖZEL İLGİ

Yaklaşık 30 bin kişilik sıcak yemek ikramının yapıldığı iftar çadırlarında iftar saatinin gelmesiyle birlikte tatlı bir telaş yaşanıyor. Şanlıurfa’da selden en çok etkilenen mahallelerden biri olan Süleymaniye Mahallesi’nde vatandaşlara iftar yemeği dağıtıldı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, iftarını Süleymaniye Mahallesi’ndeki çadırda selzedelerle birlikte açtı.

İHTİYAÇLARI KONUŞACAĞIZ

Halil İbrahim bereketinin yaşandığı Şanlıurfa’da 13 ilçe ve selin en çok etkilediği Süleymaniye Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldiklerini anlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, “Bu yıl Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi olarak 13 ilçenin yanı sıra bir de Süleymaniye Mahallemizde iftar çadırı kurduk. Burada zaman zaman hemşerilerimizle beraber olacağız. İftarlarımız açıp sohbet edeceğiz, ihtiyaçları konuşacağız. Böylelikle burada kardeşliğimiz ve dostluğumuzu pekiştireceğiz” dedi.

KARDEŞLİK SOFRASI

Başkan Beyazgül, “Ramazan önemli bir ay, bu ayda oruç tutuluyor, nihayetinde iftarda beraber oluyoruz. Açılan bu sofra aslında bakarsanız bir kardeşlik, bir Hz. Halil İbrahim sofrası. Ama biliyoruz ki; aynı saatte aynı dakikada milyonlarca kişi sofralarının başında dualarla iftarlarını açıyor. Sofralarımıza bereket, evlerimize huzur, gönüllerimize sevgi düşsün. İnşallah birlik ve beraberliğimiz her zaman daim olsun” ifadelerine yer verdi.

Şanlurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül.

Ev ziyaretleriyle gönüllere dokundu

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Mübarek Ramazan Ayı dolayısıyla kentte ihtiyaç sahibi vatandaşların umutlarını yeşertecek örnek bir çalışma yürütüyor. Belediye tarafından tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelerin beyaz eşyadan mobilyaya, halıdan mutfak malzemelerine kadar tüm ihtiyaçları karşılanıyor.

VATANDAŞA YAKIN İLGİ

Sosyal belediyecilik anlamında önemli çalışmalara imza atarak gönüllere dokunan ve 7’den 70’e herkesin sevgisini kazanan Başkan Beyazgül, ziyaretler kapsamında ev halkının taleplerini dinliyor. Ziyaret ettiği evlerde vatandaşlarla yakından ilgilenen Başkan Beyazgül, vatandaşların ihtiyaçlarının giderilmesi talimatını veriyor. Vatandaşların Başkan Beyazgül’e ilettikleri talepler Sosyal Yardım ekipleri tarafından anında yerine getiriliyor.

BEREKET VE İNFAK AYI

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, “Yüce Allah’ın rahmet ve bereketini hem hanelere hem de gönüllere ulaştıran ramazanın her dakikası manevi kazanç kapılarıyla donatılmıştır. Ramazan, bir taraftan maddi manevi arınma sağlarken diğer taraftan mali konularda da kulluğun gereklerini yerine getirmek için bir fırsattır. Bu yönüyle Ramazan; bereket ve infak ayıdır” diye konuştu.

İHTİYAÇLAR KARŞILANIYOR

Ev ve hane ziyaretlerinde tespit edilen eksiklerin bir bir giderildiğine değinen Beyazgül, “Beyaz eşyadan mobilyaya, halıdan mutfak malzemelerine kadar tüm ihtiyaçlar karşılanıyor. Halkımızdan aldığımız güçle yardımlarımız devam edecek. Biz her zaman ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olduk. Yanlarında olmaya da devam edeceğiz. Elimizi ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın üzerinden hiçbir zaman çekmedik, bundan sonra da çekmeyeceğiz” dedi.

İftar sofralarına sıcak yemek servisi

Cömertliğin, kadirşinaslığın ve misafirperverliğin merkezi Şanlıurfa’da Ramazan ayı dolayısıyla özenle hazırlanan ve paketlenen sıcak yemekler yaşlı ve engelli vatandaşların hanelerine kadar ulaştırılıyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ekipleri kentte daha önceden tespiti yapılan yaşlı, engelli, kimsesiz ve ağır hastalıkları sebebiyle yemeğini yapamayacak durumda olan vatandaşların evlerine her gün; etli pide, pilav üstü et, patlıcanlı kebap, tatlı, içecek gibi gıdalardan oluşan iftarlık menüleri ulaştırıyor.

Geçtiğimiz yıllarda iftar çadırları ve iftar sofraları aracılığıyla binlerce kişiyi aynı sofrada buluşturan Büyükşehir Belediyesi pandemi nedeniyle ara vermek zorunda kaldığı toplu iftar programlarını 13 ilçede başlatarak Ramazan Ayı’nın birlik ve beraberlik içerisinde geçmesini sağlıyor.

HER GÜN 400 ENGELLİYE SICAK YEMEK

Mesaisinin büyük bölümünü yardımlaşmaya ve sosyal yardımlara ayırarak ihtiyaç sahibi vatandaşların her zaman yanlarında olan büyükşehir belediyesi, bünyesindeki sosyal tesislerinde hijyenik ortamda yaptığı sıcak yemeklerle her gün 400 engelli ve yaşlı bireyin iftarlarını gönül rahatlığıyla yapmalarını sağlıyor. Sosyal yardım ekipleri gıda kolileri ve temel tüketim malzemelerini tedarik ederek ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine kadar ulaştırıyor.

Ramazan ayının paylaşmak demek olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül Hazreti Muhammed’in; ‘Komşusu açken tok yatan bizden değildir’ Hadis-i Şerifi’nin ışığında ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

Şanlıurfa’da selzedelere sahurluk kumanya

Her yıl Ramazan ayı münasebetiyle binlerce aileye sıcak yemek ulaştıran Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi “Halil İbrahim Geleneğini” bu yıl da sürdürüyor.

Şanlıurfa’yı vuran selden etkilenen vatandaşların konakladıkları yerlere giden Şanlıurfa Büyükşehir belediyesi ekipleri sosyal tesislerde özenle hazırlanan paketleri vatandaşlara ulaştırarak her zaman olduğu gibi yanınızdayız mesajı verdi. İçerisinde peynir, zeytin, bal, kaymak, salatalık, domates gibi kahvaltılık malzemelerin bulunduğu paketler çalışanlar tarafından özenle hazırlanarak dağıtıldı.

Kapılarında belediye ekiplerini gören vatandaşlar Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin her zaman yanlarında hissettiklerini belirterek “Allah devletimize ve belediyemize zeval vermesin, belediyemiz kimseyi sahipsiz bırakmamıştır. Bu süreçte yanımızda oldukları için teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandılar.

Sosyal Market.

Sosyal Market 10 bin muhtaca umut oldu

Sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerinden birini sergileyen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin hizmete sunduğu ‘Sosyal Market’ten Ramazan ayı boyunca her yıl olduğu gibi bu yıl da 10 bin ihtiyaç sahibi vatandaş faydalanacak. Market içerisinde uygulamaya konulan puanlama sistemi ile vatandaşların ihtiyaçları adaletli bir şekilde karşılanıyor.

Şanlıurfa’da yaşayan ve maddi durumu iyi olmayan vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması noktasında evlere kadar yardım kolileri ulaştıran Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bunun yanında koordinesindeki Sosyal Market’ten de aylık 10 bin kişi faydalanıyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, yardımlaşmayı market alışverişi konseptine uygun bir şekilde vatandaşlara ulaştırıyor. Puan sistemi ile yapılan market alışverişinde vatandaşların ihtiyaçları ön planda tutuluyor.

PUAN YÜKLÜ KARTLA ALIŞVERİŞ İMKANI

İhtiyaç sahibi vatandaşlar, puanlarına göre içerisinde temel gıda malzemelerinin yanı sıra temizlik ürünleri, kırtasiye malzemelerinin de bulunduğu Sosyal Marketten kartlarına yüklenen puanlarla alışveriş yapıyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül “Bugüne kadar evlere birçok yardım yaptık belki Türkiye’de ender yardım yapan belediyeyiz. Gıda marketle devam edeceğiz ama yine çalışmalarımız aynı şekilde devam edecek ama en çok bizi mutlu eden iş sosyal yardım yani bir insanımızın gönlünde olmak, bir insanımızın duasında olmaktan daha mutlu bir şey yok ben onların duasına talibim inşallah bu yorgunluğumuz, emeğimiz, çalışmamız onlar için olsun” diye konuştu.







