Pınar Gültekin'in katili hak ettiği yerde: Tek kişilik hücreye konuldu
Muğla’da eski erkek arkadaşı tarafından boğularak öldürüldükten sonra yakılıp üstüne beton dökülen 27 yaşındaki Pınar Gültekin Türkiye'nin gündemine oturmuştu. İnfial yaratan katil Cemal Metin Avcı, tutuklu bulunduğu cezaevinde tek kişilik hücreye konuldu.
Muğla’da kaybolduktan beş gün sonra ormanda cansız bedeni bulunan Pınar Gültekin’in eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı tarafından hunharca öldürüldüğü ortaya çıkmıştı. Avcı, genç kızı vahşice dövdüğünü, boğarak öldürüp, cesedini yaktıktan sonra, varille ormanlık alana bıraktığını itiraf etmişti.