​Pişman değilim

ABDULLAH SARİCA
MİT operasyonuyla Kırgızistan’da yakalanıp Türkiye’ye getirilen FETÖ’nün sözde Orta Asya genel sorumlusu Orhan İnandı’nın Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ndeki sorgusu tamamlandı. İnandı, örgütün sözde Orta Asya genel sorumlusu olduğunu ve ByLock kullandığını kabul etti. Emniyet’teki ifadesinde etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istemeyen İnandı, itirafçı olmadı.
- FETÖ’nün terör örgütü olmadığını savunan İnandı, “cemaat” olarak gördüğünü söyledi. Emniyet, örgüte dair yeni bilgi vermeyen İnandı’nın “taktiksel ifade” verdiğini Ankara Başsavcılığı’na bildirirken; TEM’deki sorgusunun ardından Ankara Adliyesi’ne getirilen İnandı, soruşturma savcısına ifade vermesinin ardından mahkemeye sevk edildi. İnandı, “silahlı terör örgütü yöneticiliği” suçundan çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.