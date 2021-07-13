​Pişman değilim

ABDULLAH SARİCA

MİT operasyonuyla Kırgızistan’da yakalanıp Türkiye’ye getirilen FETÖ’nün sözde Orta Asya genel sorumlusu Orhan İnandı’nın Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ndeki sorgusu tamamlandı. İnandı, örgütün sözde Orta Asya genel sorumlusu olduğunu ve ByLock kullandığını kabul etti. Emniyet’teki ifadesinde etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istemeyen İnandı, itirafçı olmadı.

GÜNDEM 15 Temmuz yüzsüzleri TSK’ya dönmek için başvurdular: Terfi de ister misiniz

GÜNDEM Amaçları milli olmayan bir iktidardı

DÜNYA Gülen’in veliahtı Almanya’da öldü