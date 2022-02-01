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GAZİANTEP

Pitbull saldırısında yaralanmıştı: Minik Asiye yeni evinde

Gaziantep’te iki pitbullun saldırısı sonrası ağır yaralandıktan sonra sevk edildiği Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde bir dizi operasyon geçiren Asiye Ateş, taburcu olarak döndüğü memleketi Gaziantep’teki yeni evinde ilk kez görüntülendi. Yeni evindeki ilk gününde neşesi ile dikkat çeken minik Asiye, kendisine hediye edilen tablet ve boyama seti ile oynadı.

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Haber Merkezi İHA
Pitbull saldırısında yaralanmıştı: Minik Asiye yeni evinde
Asiye ve ailesi yeni evlerinde ilk kez görüntülendi.

Gaziantep’te iki pitbullun saldırısı sonrası ağır yaralanan ve sevk edildiği Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde bir dizi operasyon geçiren 4 yaşındaki Asiye Ateş, dün sabah saatlerinde taburcu edildikten sonra memleketi Gaziantep’e dönmüştü. Memleketi Gaziantep’e dönen minik Asiye ve ailesi, yeni evlerindeki ilk gününde konuştu.
Asiye ve ailesi yeni evlerinde ilk kez görüntülendi.
Zor bir süreç geçirdiklerini söyleyen baba Hüseyin Ateş, kızı Asiye’nin uzun bir aradan sonra eski neşesini bulduğunu ifade ederken, anne Zeynep ise yaşadıkları zor süreçte devlet yetkililerinin kendilerini hiç yalnız bırakmadıklarını belirterek herkese teşekkür etti. Site bahçesinde yaşanan feci olayda ölümden dönen 4 yaşındaki Asiye, yeni evindeki ilk gününde neşesi ile dikkat çekerken, kendisine hediye edilen tablet ve boyama seti ile oynadı.

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"Asiye konuşuyor, oynuyor, eski neşesini buldu"

Yaşadıkları kötü olayın ardından devlet yetkililerinin kendilerini hiç yalnız bırakmadığını söyleyen minik Asiye’nin babası Hüseyin Ateş, "Çok zor bir süreç yaşadık ama Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin çünkü bizi hiç yalnız bırakmadı. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Sağlık Bakanımız herkes bizimle çok ilgilendi. Bize devletimizin yokluğunu hissettirmediler, Antalya’da da herkes yanımızda oldu ve elinden gelenin fazlasını yaptı. Asiye’nin şu an durumu iyi, bir buçuk ay sonra tekrardan gideceğiz. Yine operasyon gerekiyorsa operasyon olacak. Ömer hocamızın kontrolünden sonra belli olacak her şey. Allah razı olsun herkesten, Allah devletimize zeval vermesin. Asiye’nin şu an durumun güzel. Konuşuyor, oynuyor yani eski neşesini buldu. Ufak tefek yaraları da zamanla geçecek Allah’ın izniyle. Sağ olsun, Allah devletimize zeval vermesin, ev aldılar bize, Asiye’ye umut oldular tekrardan" dedi.

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"Çok zor günler geçirdik ama devletimiz bizi hiç yalnız bırakmadı"

Bir anne olarak çok zor bir dönem geçirdiğini ve kızının tekrar sağlığına kavuşmasıyla biraz olsun rahatladığını söyleyen anne Zeynep Ateş ise "Bir anne olarak yaşanabilecek en kötü olaylardan birini yaşadım. Allah daha beterinden saklasın. Devletimiz bu süreçte hep yanımızda oldu. Allah devletimize zarar ziyan vermesin. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve devlet büyüklerimize, Ömer Özkan hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Bize olan ilgilerinin gerçekten tarifi yoktur. Kızım şu an çok iyi, önceki durumuna göre şu an çok güzel. Allah’a çok şükür, bu günleri gösterdi bize" diye konuştu.

  • Memleketindeki yeni evinde ilk gününü geçiren 4 yaşındaki Asiye ise neşesiyle dikkat çekerken, bazı yakınlarına takılmayı da ihmal etmedi.

Pitbull saldırısında ağır yaralanan Asiye'den haber var: 'Maalesef yüz felci var, yüz sinirleri için yama planlıyoruz'
FOTOĞRAF 17
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AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan Gaziantep'te 22 Aralık günü 2 Pitbull cinsi köpeğin saldırısında ağır yaralanan ve AÜ Hastanesi'nde doku nakli yapılan Asiye Ateş'in durumu hakkında bilgi verdi.
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YÜZ SİNİRLERİNE YAMA YAPILACAK<br>Prof. Dr. Özlenen Özkan, Asiye Ateş'in sağlığını yakından takip ettiklerini belirterek, “Maalesef yüz felcimiz var. Yüze giden birkaç sinir damarı var. O birkaç daldan bir kısmı hasarlanmış. Bu vesileyle beklediğimiz birkaç faktör vardı. Onları geride bıraktık. Muhtemelen bu hafta içinde Asiye'ye yüz sinirleri için bir yama planlıyoruz\" dedi.
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Bunun küçük bir ameliyat olmadığını vurgulayan Prof. Dr. Özkan, “Daha sonraki zamanlarda kulağını kullanabilmesi önemli bir şey. Görüntü olarak, yemek yerken de onu sıkıntıya sokar. Tabii ki çok küçük bir ameliyat değil\" diye konuştu.
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İYİLEŞMESİ 1 YILI BULACAK<br><br>Asiye'nin iyileşmesinin 1 yılı bulacağını aktaran Prof. Dr. Özlenen Özkan, “Sadece sinir ameliyatı değil, bekleyen başka ameliyatları da var. Sinir ameliyatı 5-6 ayı bulur ama sonraki süreçlerde saçlı derisini daha doğal bir görüntü elde etmek için uğraşacağız. Balon ameliyatı da birkaç ayı bulacak. İyileşmesi için 1 yıllık bir süreç bizi bekliyor\" dedi.
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'KALİTELİ VE İŞE YARAYAN İLK ÇIKARABİLMEK İSTİYORUZ' <br><br>Asiye Ateş'e yapılan ameliyat sonrasında başka illerden benzer vakaların da tedavisi için talepler geldiğini aktaran Prof. Dr. Özkan, çok fazla telefon aldıklarını, ihtiyaç durumlarında devreye gireceklerini söyledi. Yeni yılda Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nin yeni operasyonlara imza atacağını belirten Prof. Dr. Özkan, “Biz ilk olmak adına değil de kalite katmak, ülkeye katma değer olsun ve ülkenin bilim çıtasını yükseltme amacındayız. İlk olmak da güzel bir şey ama tek hedef o değil, kaliteli ve işe yarayan bir ilk çıkarabilmek istiyoruz. İnşallah güzel şeyler planlıyoruz\" diye konuştu.
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'BANA ÇOK DOĞRU DEĞİLMİŞ GİBİ GELİYOR'<br><br>ABD'de bir hayvandan insana kalp nakli yapıldığı haberleri ile ilgili görüşleri sorulan Prof. Dr. Özlenen Özkan, “Onunla ilgili detaylı makale yayımlanmadı. Detayları çok bilmiyorum ama haberde de detay çok yok. Bana biraz tuhaf geldi açıkçası, herhangi bir işleme tabi tutulmadan domuz kalbinin insana nakledilmiş olması çok doğru değilmiş gibi geliyor. Biz zaten laboratuvar çalışmalarında bunları yapıyoruz ancak hayvandan insana nakiller, şu etapta çok ciddi reaksiyonlar olduğu için yapılamıyor. Çok başında daha. Eğer bu şekilde yapıldıysa ben de çok merak ediyorum sonucu ama böyle değildir diye düşünmek istiyorum\" dedi.
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Pitbull saldırısında ağır yaralanan Asiye'den haber var: 'Maalesef yüz felci var, yüz sinirleri için yama planlıyoruz'
Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Pitbull cinsi köpeklerin saldırısında ağır yaralanan ve sevk edildiği Antalya'da doku nakli yapılan Asiye Ateş'in (4) yüze giden damarlarından bazılarının hasar aldığını belirterek, "Maalesef yüz felcimiz var. Muhtemelen bu hafta içinde Asiye'ye yüz sinirleri için bir yama planlıyoruz" dedi.

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