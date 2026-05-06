Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İzmir
Piyasa değeri 10 milyon TL: Kaçakçılara darbe

Piyasa değeri 10 milyon TL: Kaçakçılara darbe

17:126/05/2026, Çarşamba
IHA
Sonraki haber
Bornova’da dev operasyon.
Bornova’da dev operasyon.

İzmir’in Bornova ilçesinde bir depoya düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 10 milyon lira olan 70 bin paket gümrük kaçağı sigara ile 1 milyon 850 bin adet içi doldurulmuş makaron ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte kaçak tütün ve tütün mamulleri ticaretini önlemek amacıyla çalışma başlattı.

Ekiplerin uzun süre yürüttüğü teknik ve fiziki takibin ardından 30 Nisan günü Bornova ilçesinde önceden belirlenen bir depoya baskın yapıldı.

Depoda yapılan aramalarda yüklü miktarda kaçak malzeme bulunurken, olayla bağlantılı olduğu tespit edilen bir şüpheli yakalandı. Operasyonda yakalanan kaçak sigara miktarının, İzmir’de son 5 yıl içerisinde tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar olduğu belirtildi. Ayrıca bu rekor yakalamanın miktar olarak, 2026 yılında Türkiye genelinde yapılan sigara yakalamaları sıralamasında ilk 10 içerisinde yer aldığı kaydedildi. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.




#kaçakçılık
#Yasa Dışı Geçiş
#izmir
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak? 6 Mayıs Çarşamba Şampiyonlar Ligi Bayern Münih - PSG yarı final maçı saat kaçta?