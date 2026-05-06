Piyasa değeri 10 milyon TL: Kaçakçılara darbe

Depoda yapılan aramalarda yüklü miktarda kaçak malzeme bulunurken, olayla bağlantılı olduğu tespit edilen bir şüpheli yakalandı. Operasyonda yakalanan kaçak sigara miktarının, İzmir’de son 5 yıl içerisinde tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar olduğu belirtildi. Ayrıca bu rekor yakalamanın miktar olarak, 2026 yılında Türkiye genelinde yapılan sigara yakalamaları sıralamasında ilk 10 içerisinde yer aldığı kaydedildi. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.