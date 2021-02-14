Gündem PKK elebaşı Kalkandan Boğaziçi eylemlerine destek açıklaması Daha fazla destek verilmeli
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PKK elebaşı Kalkan'dan Boğaziçi eylemlerine destek açıklaması: Daha fazla destek verilmeli

Terörist elebaşı Duran Kalkan, Boğaziçi Üniversitesi eylemlerinin hükümetin devrilmesi için yapıldığını belirterek "Daha fazla destek verilmeli" çağrısında bulundu. Boğaziçi eylemlerine destek bahanesiyle gerçekleştirilen eylemlerde terör örgütleri MLKP, PKK/KCK ve DHKP/C mensubu çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.

Haber Merkezi AA
Duran Kalkan
Duran Kalkan

Terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticisi Duran Kalkan, PKK'ya müzahir yayın organına, Boğaziçi Üniversitesi eylemlerine ilişkin, "Olay bir üniversitedeki gençlik hareketi olmayı aştı, bir kayyum meselesini aştı." ifadesini kullanarak, eylemlerin hükümetin devrilmesi için yapıldığını açıkladı.

Boğaziçi eylemlerine terör örgütü PKK elebaşı Kalkan’dan destek
GÜNDEM
Boğaziçi eylemlerine terör örgütü PKK elebaşı Kalkan’dan destek

Daha fazla destek verilmesini istedi

Boğaziçi eylemlerinin büyümesi için daha fazla destek verilmesi çağrısında bulunan Kalkan’ın açıklamalarının ardından terör yandaşlarının, Boğaziçi eylemlerine destek vererek eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması, terörist başı Abdullah Öcalan'ın ceza infaz koşullarının sonlandırılması, bölücü örgütle temasa geçilmesi gibi talepleri dillendirmeye başladıkları görüldü.

PKK'lı terörist: Boğaziçi eylemlerini destekliyoruz mesele rektör değil aralarında üyelerimiz var
OYNAT 01:24
PKK'lı terörist: Boğaziçi eylemlerini destekliyoruz mesele rektör değil aralarında üyelerimiz var
Terör örgütü PKK'nın Tekin Yoldaş takma isimli elebaşlarından ve İçişleri Bakanlığı'nın arananlar listesinde yer alan Ufuk Göllü adlı üst düzey bir terörist, yayınladığı videoyla Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylar bahanesi ile başlatılan eylemlere destek mesajı verdi. Eli kanlı terörist 'Boğaziçi eylemlerini destekliyoruz aralarında üyelerimiz de var. Gezi'de olduğu gibi üç beş ağaç değil, mesele rektör olmaktan çıkmıştır' ifadelerini kullandı.

Terör gruplarının eylemine dönüştü

Boğaziçi eylemlerine destek bahanesiyle 192 eylem gerçekleştirildi. Bu eylemlerde 725 gözaltı işlemi uygulandı. Gözaltına alınanlar arasındaki 179 kişiden 42'sinin MLKP, 35'inin PKK/KCK, 25'inin THKP/C-DEV-YOL, 19'unun DKP/BÖG, 18'inin DHKP/C, 15'inin TKP/ML, 9'unun TKEP/L, 6'sının THKP-C, 4'ünün TKİP, 2'sinin DSİH, birinin FETÖ/PDY ve 3'ünün ise diğer terör örgütlerinden adli sicil kaydının bulunduğu belirlendi.

Boğaziçi Üniversitesi'nde toplanan gruptan DHKP-C marşı: Ellerinde sapanlar vuruyor bu çocuklar
OYNAT 01:00
Boğaziçi Üniversitesi'nde toplanan gruptan DHKP-C marşı: Ellerinde sapanlar vuruyor bu çocuklar

Boğaziçi Üniversitesi önünde toplanan grup, terör örgütü DHKP-C yanlısı sloganlar attı. Grup önce 'Ellerinde sapanlar vuruyor bu çocuklar, kalkın ayağa kalkın biz şehirden siz köyden' sonra da 'Katil polis üniversiteden defol' sloganlarıyla terör propagandası yaptı.
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