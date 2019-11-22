Gündem PKKdan kimse korkmasın
DİYARBAKIR

PKK’dan kimse korkmasın

Çocukları için HDP Diyarbakır binası önünde 80 gündür oturma eylemi yapan 57 aile ortak bir açıklama yaparak, PKK’dan kimsenin korkmamasını, diğer ailelerin de kendilerine destek vermesini beklediklerini söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yapılan açıklamanın ardından ailelerin nöbeti kaldığı yerden devam etti.
Yapılan açıklamanın ardından ailelerin nöbeti kaldığı yerden devam etti.

Çocukları PKK’lı teröristler tarafından dağa kaçırılan Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 80. gününde devam etti. HDP İl binası önünde oturma eylemi yapan 57 aile ortak bir açıklama yaptı. Aileler adına basın açıklamayı okuyan kanser hastası Ayşegül Biçer, Türkiye’deki bütün ailelere seslendiklerini ve HDP il binası önüne gelip kendilerine destek olmalarını istedi. Biçer, “Aileler, dağa kaçırılan çocuklarına buradan sahip çıksınlar. İnşallah gelişme var. Bütün ailelerden destek istiyoruz. Ne kadar çok olursak o kadar sesimiz yükselir. Bütün aileleri buraya istiyoruz. Esir, polis ve asker aileleri hepsini buraya bekliyoruz. Allah’ın izniyle çocuklarımız bize geri gelecektir. Artık PKK’dan kimse korkmasın. Onlar da burada olsunlar. Bizim gibi cesaretli olsunlar” dedi.

4 yıl önce dağa kaçırılan kardeşi Hüseyin Aytekin için gelen Mehmet Aytekin de nöbete katıldı.

TEHDİTLERE BOYUN EĞMEYİN

  • Devlete, kendilerini koruyan polislere, sivil toplum kuruluşu temsilcilerine ve basın mensuplarına kendilerine verdikleri destek nedeniyle teşekkür eden Biçer, “Yüreği yanık tüm anaları, ister kaybolmuş olsun, ister kazada kaybetmiş olsun, yahut bizim gibi PKK-HDP tarafından kandırılıp dağa götürülmüş olsun, bu anaları Diyarbakır HDP il binasının önüne aynı gün gelip bir gün boyunca kalarak bize destek vermelerini istiyoruz. Burada analar sadece kendi evlatları için değil, 40 yıldır akan gözyaşlarının intikamını ve gidecek olan gençlerin önünü engellemeye geldi. Korkmayın, HDP, PKK, KCK gibi terör örgütlerinin tehditlerine boyun eğmeyin. Gelin burada gözyaşlarıyla değil, şu dalgalanan sancağın altında zafere imza atalım” diye konuştu.

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