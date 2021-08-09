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KIRIKKALE

Polis şüpheli görüp durdurdu: Koronavirüs temaslısı çıktı

Kırıkkale’de polisin şüpheli olarak durdurduğu otomobil sürücüsü koronavirüs temaslı çıkınca 4 bin 50 lira idari para cezası uygulandı, ardından karantinaya alındı.

Haber Merkezi İHA
Polis şüpheli görüp durdurdu: Koronavirüs temaslısı çıktı
Polisin şüpheli gördüğü genç sürücü, koronavirüs temaslısı çıktı, 4 bin 50 lira ceza uygulandı.

Kırıkkale Valiliği koordinesinde hem koronavirüs (Covid-19) hem de asayiş uygulamaları kapsamında denetimler yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin birçok noktasında araç sürücüleri ile yayalara yönelik GBT (Genel Bilgi Toplama) kontrolleri gerçekleştirdi.

Kent merkezindeki Sanayi Mahallesi’nde uygulama yapan polis, şüpheli gördüğü bir otomobili durdurdu. Kimlik kontrolü yapan polis, GBT sistemi üzerinden Mertcan Y. isimli genç vatandaşın koronavirüs temaslısı olduğunu tespit etti. Sorgulamada “izlenim devam ediyor” uyarısı alan polis, durumu İl Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) ekiplerine bildirdi.

İHA

Olay yerine gelen filyasyon ekipleri ise korona virüs temaslısı Mertcan Y’ye 4 bin 50 lira idari para cezası uyguladı, ardından karantinaya aldı.

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