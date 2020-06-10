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Gündem Polisi aramayı akıl etti Dolandırılmaktan son anda kurtuldu
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Yaşlı kadın polisi arayınca dolandırılmaktan kurtuldu

Polisi aramayı akıl etti: Dolandırılmaktan son anda kurtuldu

Tarsus’ta ikamet eden 86 yaşındaki S.B.’yi telefonla arayarak kendisini polis olarak tanıtan şüpheli, terör örgütü bağlantılı kişilerin hesaplarını boşaltacağını, bu kişilerin yakalanması gerektiğini söyleyerek, bunun için bankadan bulunan parasını çekip kendilerine vermesini istedi.

Haber Merkezi İHA
Dolandırıcı yakalandı.
Dolandırıcı yakalandı.
  • S.B. durumu polise bildirdi. Yaşlı kadınla görüşen Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri şüpheliyi yakalamak için operasyon başlattı.

Yine aynı senaryo: Parasını dolandırıcılara kaptırdı
GÜNDEM
Yine aynı senaryo: Parasını dolandırıcılara kaptırdı

Dolandırıcı yabancı çıktı

S.B. kendisini tekrar arayan şüpheliye bankada olan 120 bin TL’sini vereceğini belirtti. Bankaya giren kadın, burada polis tarafından içi kağıt doldurulan bir çanta verilerek evinde beklemeye başladı. Polis, yaşlı kadının evinin çevresinde tedbir alarak şüphelinin gelmesini bekledi. Kadının ikametine gelen 24 yaşındaki yabancı uyruklu M.M.’yi suçüstü yakalanarak emniyete götürüldü.

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