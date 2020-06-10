Yaşlı kadın polisi arayınca dolandırılmaktan kurtuldu Polisi aramayı akıl etti: Dolandırılmaktan son anda kurtuldu Tarsus’ta ikamet eden 86 yaşındaki S.B.’yi telefonla arayarak kendisini polis olarak tanıtan şüpheli, terör örgütü bağlantılı kişilerin hesaplarını boşaltacağını, bu kişilerin yakalanması gerektiğini söyleyerek, bunun için bankadan bulunan parasını çekip kendilerine vermesini istedi.

Haber Merkezi 10 Haziran 2020, 11:58 Son Güncelleme: 10 Haziran 2020, 12:02 İHA