Polisin yakaladığı aracın tavan kısmından uyuşturucu çıktı

İddiaya göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 33 CMF 53 plakalı hafif ticari araçta uyuşturucu madde olduğu yönünde ihbar yapıldı.

Bunun üzerine, şehir kameralarında yapılan incelemede hafif ticari aracın Konak ilçesinde olduğu tespit edildi. Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, hafif ticari aracı yakalamak için harekete geçti. Polis ekiplerini gören şüpheli ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı.

Halkapınar Metro İstasyonu yakınında yakalanan hafif ticari araçta yapılan aramada, aracın tavan kısına gizlenmiş bir miktar metamfetamin ile yeşil reçeteye tabi 280 uyuşturucu hap ele geçirildi. Otomobilde bulunan M.D. ve G.Y. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.