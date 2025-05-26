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Afyonkarahisar
Polisten kaçak alkol operasyonu

Polisten kaçak alkol operasyonu

11:4626/05/2025, Pazartesi
G: 26/05/2025, Pazartesi
IHA
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Afyonkarahisar'da 31 litre kaçak alkol ele geçirildi.
Afyonkarahisar'da 31 litre kaçak alkol ele geçirildi.

Afyonkarahisar'da polis tarafından 4 farklı adrese yapılan baskında 31 litre kaçak alkol ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler aldıkları bir ihbar üzerine Sinanpaşa ilçesinde 4 adrese baskın yapılarak arama yapıldı. Yapılan aramalarda 11 litre bandrolsüz kaçak alkol,


20 litre etil alkol, 15 adet beş litrelik kaçak alkol yapımında kullanılmış boş şişe, 30 adet alkol yapımında kullanılan aroma kiti ve 7 adet kaçak alkol yapımında kullanılan derece ölçer ele geçirildi. Olayın ardından F.Ş. ve N.Y. isimli şahısların gözaltına alındığı bildirildi.

#Kaçak Alkol
#afyonkarahisar
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