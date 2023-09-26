Polisten kaçarken atılan poşetten esrar çıktı

Küçükçekmece'de akşam saatlerinde çalışma yapan bir forklift, sokaktan aşağı doğru kaydı. Üzerinde operatarörü ile sokak boyu kayan iş makinesi, 4 katlı bir binanın giriş katındaki dairenin duvarı ile penceresine çarptı. Çarpmanın etkisiyle yabancı uyruklu olduğu öğrenilen iş makinesi operatörü yaya olarak kaçarken kimsenin yaralanmadığı olayda binadaki daire hasar gördü.