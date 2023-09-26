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Polisten kaçarken atılan poşetten esrar çıktı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde polisi görünce kaçan 2 kişi yakalandı. Şüphelilerin attığı poşetten 900 gram esrar çıktı. Adli makamlara sevk edilen U.K. isimli şahıs Adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken T.D. isimli şahıs tutuklandı.

08:24 . 26/09/2023 Salı
IHA
Şahısların kaçarken atmış oldukları çanta içerisinde yapılan aramada, 900 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Şahısların kaçarken atmış oldukları çanta içerisinde yapılan aramada, 900 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Çorlu ilçesi Hıdırağa Mahallesi’nde (Kore) “Dur” ihtarına uymayıp kaçan bir motosiklet ve üzerinde iki şahıs Narkotik Suçlarla Mücadele ve Motosikletli Polis Timleri görevlilerince kovalamaca sonucu yakalandı.


Şahısların kaçarken atmış oldukları çanta içerisinde yapılan aramada, 900 gram esrar maddesi ele geçirildi.

T.D. ve U.K. isimli şahıslar hakkında Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak suçundan işlem yapıldı. Adli makamlara sevk edilen U.K. isimli şahıs Adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken T.D. isimli şahıs tutuklandı.




#Çorlu
#Tekirdağ
#Uyuşturucu
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