Pompeo’suz daha iyi

ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump, yeni ekibinde eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve eski Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley'e görev vermeyeceğini duyurdu. Trump, kendi sosyal medya hesabı Truth Social'dan bir mesaj paylaştı. "Eski büyükelçi Nikki Haley ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yu halihazırda oluşan yeni yönetime davet etmeyeceğim" ifadesini kullanan Trump, daha önce Haley ve Pompeo ile çalışmaktan keyif aldığını ifade etti. Haley, 2017-2018 arasında ABD'nin BM Daimi Temsilciliği görevini yürütmüştü. Pompeo, Trump'ın ilk başkanlık döneminde 2017-2018 yılları arasında Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA) Direktörlüğünü yürütmüş, 2018-2021 arasında ise Dışişleri Bakanlığı yapmıştı. Pompeo, Dışişleri Bakanlığı döneminde Rum lobisinin etkisinde Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimine yakın faaliyet yürütmüştü. Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden'ın Trump'a davetiyle, ikili çarşamba günü Beyaz Saray'da biraraya gelecek.