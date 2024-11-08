A takımı nasıl olacak: Trump'ın kabinesi için adaylar

Başkanlık seçimlerini Trump’ın kazanmasının ardından kabinede özellikle de Dışişleri, Savunma ve Hazine’yi yönetecek muhtemel isimler konuşulmaya başlandı. Mike Pompeo, Marco Rubio, Richard Grenell, Tom Cotton, Mike Waltz, Howard Lutnick, Robert Lighthizer bu adaylardan bazıları.
ABD'de başkanlık seçimlerini Donald Trump'ın kazanmasının ardından, yeni başkanın oluşturacağı kabinede yer alacak muhtemel isimlerle ilgili tartışmalar gündem oldu. 20 Ocak 2025'te yemin ederek resmen başkanlık görevine başlayacak olan Trump'ın oluşturacağı kabinede en fazla merak edilenler dışişleri bakanı, savunma bakanı, hazine bakanı, adalet bakanı ve ulusal güvenlik danışmanı gibi isimler olarak gösteriliyor. Amerikan medyasına yansıyan haberlere göre, daha önce de Trump'ın Dışişleri Bakanlığını yapmış olan Mike Pompeo'nun adı yeni kabinede de aynı görev için geçiyor. Uzun yıllardır Florida Senatörü olarak Cumhuriyetçiler arasında güçlü yer edinen ve Trump'la yakın ilişkisi bulunan Marco Rubio'nun ismi de bu görev için geçiyor. Amerikan medyasına göre, Mike Pompeo ve Tom Cotton'ın isimleri yeni savunma bakanı adaylığı için de geçiyor. Bu isimlere ilaveten, daha önce Afganistan'da görev yapmış "yeşil bereli" eski asker Florida Temsilciler Meclisi Üyesi Mike Waltz'un ismi de savunma bakanlığı için listede yer alıyor.
ESKİ İSİMLERE YÖNELECEK
İlk Trump başkanlık döneminde ABD'nin Berlin Büyükelçisi olarak görev yapan Ric Grenell'in ve Tennessee Senatörü Bill Hagerty'nin isimlerinin de dışişleri bakanlığı veya ulusal güvenlik danışmanlığı için geçtiği kaydediliyor. Kabinedeki en önemli koltuklardan biri olan hazine bakanlığı için adı geçen kişiler arasında ünlü yatırımcı ve Trump'ın geçiş sürecini yönetmesi için belirlediği iki isimden biri olan Howard Lutnick'in ismi anılıyor. İlk döneminde Trump'ın kabinesinde Ticaret Temsilcisi olarak 4 yıl görev yapan Robert Lighthizer de hazine bakanlığı için adı geçenler arasında dikkat çekiyor.