A takımı nasıl olacak: Trump'ın kabinesi için adaylar

ABD'de başkanlık seçimlerini Donald Trump'ın kazanmasının ardından, yeni başkanın oluşturacağı kabinede yer alacak muhtemel isimlerle ilgili tartışmalar gündem oldu. 20 Ocak 2025'te yemin ederek resmen başkanlık görevine başlayacak olan Trump'ın oluşturacağı kabinede en fazla merak edilenler dışişleri bakanı, savunma bakanı, hazine bakanı, adalet bakanı ve ulusal güvenlik danışmanı gibi isimler olarak gösteriliyor. Amerikan medyasına yansıyan haberlere göre, daha önce de Trump'ın Dışişleri Bakanlığını yapmış olan Mike Pompeo'nun adı yeni kabinede de aynı görev için geçiyor. Uzun yıllardır Florida Senatörü olarak Cumhuriyetçiler arasında güçlü yer edinen ve Trump'la yakın ilişkisi bulunan Marco Rubio'nun ismi de bu görev için geçiyor. Amerikan medyasına göre, Mike Pompeo ve Tom Cotton'ın isimleri yeni savunma bakanı adaylığı için de geçiyor. Bu isimlere ilaveten, daha önce Afganistan'da görev yapmış "yeşil bereli" eski asker Florida Temsilciler Meclisi Üyesi Mike Waltz'un ismi de savunma bakanlığı için listede yer alıyor.