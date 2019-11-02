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Poşetli hırsız yakalandı

Samsun’un Bafra ilçesinde izinin belli olmaması için ayakkabılarına poşet geçiren telefon hırsızı yakalandı.

Haber Merkezi IHA
Olay ani iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay ani iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

17 gün önce Hacınabi Mahallesi Tekel Caddesi’nde Fatih Türk’e ait iş yerinin camdan olan kapısını kıran 1 kişi vitrinde bulunan 4 adet telefonu alarak kaçtı.

İş yerinin önünden geçen bir vatandaş, kapının kırık olduğunu fark etmesi üzerine durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yaptıkları inceleme sonucunda kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatmıştı.

Olay anı kamerada

Olay ani ise iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, hırsızın, izinin belli olmaması için ayakkabılarına poşet geçirdiği, yüzünde maske ve ellrinde eldivenli görülüyor. Cam kapıyı omuz atarak kıran zanlı, içeri girip vitrindeki telefonları toplayıp cebine koyuyor ve çıkıp izini kaybettiriyor.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri hırsızı yakalamak için adeta iğne ile kuyu kazdı.

Günlerdir onlarca kamera kayıtlarını incelemeye alan ve araştırmalarını sürüdüren ekipler poşetli hırsızın izine ulaştı. Daha önceden de hırsızlıktan sabıkası bulunan Sedat D. (38) isimli şahıs olduğunu tespit etti. Kimliği tespit edilen şüpheli Asayiş Büro Amirliği ekiplerince Cumhuriyet Mahallesi’ndeki evinde yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelinin 1 ay önce de Alaçam Caddesi’nde bir telefoncudan 1 adet telefon çaldığı tespit edildi.

Şüphelinin, polisler ayakkabılarımı tanıdığı için poşet geçirdim dediği öğrenildi.

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