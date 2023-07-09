Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün yapılan Türkiye Kızılay Derneği Olağanüstü Genel Merkez Genel Kurulu’na bir video mesaj gönderdi. Erdoğan, "Devlet millet kaynaşmasının vücut bulmuş hali olan Türk Kızılay'a sahip çıkmak, tüm kesimleriyle 85 milyon olarak hepimizin görevidir. Siyasi çıkar hesabıyla Kızılay'ın yıpratılmaması gerektiğinin altını bir kez daha çizmek istiyorum. Kızılay mensuplarımızın da görevlerini yerine getirirken taşıdıkları ağır mesuliyetin şuuruyla hareket etmesi aynı derecede önemlidir" dedi.