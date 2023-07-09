Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz
Türk Kızılay’da Genel Başkan Kerem Kınık’ın istifasının ardından olağanüstü genel kurul kararı alındı. Ankara Etimesgut Yerleşkesi’nde bugün gerçekleşen Genel Kurul’da tek aday olarak başkanlık seçimine giren Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, 155 yıllık Türk Kızılay tarihindeki ilk kadın başkan oldu.
800 kadar delegenin oy kullandığı seçimde Yılmaz, 155 yıllık Kızılay tarihinin ilk kadın genel başkanı olarak seçildi. 2015 yılında bu yana Türk Kızılay yönetim kurulunda bulunan ve Türk Kızılay 1. Genel Başkan Yardımcısı görevinde bulunan Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, eski Genel Başkan Kerem Kınık’ın istifasının ardından Yönetim Kurulu Başkanlığı’na vekâlet ediyordu.
Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz kimdir?
Fatma Yılmaz, Ankara 1. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği görevi ve Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevini icra etmiştir.
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıbbi Biyokimya Ana Bilim Dalında Öğretim Üyesi olarak çalışmalarını sürdürürken aynı zamanda Ankara Şehir Hastanesi Tıbbi Biyokimya Kliniği’nde Eğitim Görevlisi olarak görev almaktadır. Bunların yanı sıra; TÜBİTAK BİDEP Danışma Kurulu Üyeliği, Sağlık Bakanlığı Tıbbi Laboratuar Bilim Kurulu Üyeliği ve IFCC C-NPU komisyonunda asil üyeliği de bulunmaktadır.