Gündem Provokasyon pusuda
ANTALYA

Provokasyon pusuda

Mültecilere karşı yürütülen kampanya kendine sosyal medyada taraftar buluyor. Alanya’daki bir turistik tesiste direğe asılan Afganistan bayrağı bile mültecilere hakaret ve tehditlerin sebebi oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Provokasyon pusuda
Sosyal medyada Antalya’nın Alanya ilçesindeki bir plajda, Afganistan bayrağının otel çalışanları tarafından göndere çekildiği görüntüler yayıldı.

Mültecilere karşı yürütülen kampanya kendine sosyal medyada taraftar buluyor. Alanya’daki bir turistik tesiste direğe asılan Afganistan bayrağı bile mültecilere hakaret ve tehditlerin sebebi oldu. Sosyal medyada Antalya’nın Alanya ilçesindeki bir plajda, Afganistan bayrağının otel çalışanları tarafından göndere çekildiği görüntüler yayıldı. Bu görüntü mülteci karşıtı provokasyona dönüştü.

  • Oysa Afganistan’da Türk bayrağına büyük saygı duyulduğu biliniyor. Hatta Türk bayrağı Afganistan’da “en geçerli pasaport” olduğu için ülkede bulunan Amerikalı askerler bile kendilerine koruma sağlamak için araçlarına Türk bayrağı asıyor. Bu provokasyonlarla Türkiye’nin Afganistan’daki görevinin sabote edilmek istendiği belirtiliyor.
Abone Ol Google News
Vicdansız anne tahliye edildi

Vicdansız anne tahliye edildi

​Üç yaşındaki oğluna sigara içirip ölmesi için ilaç vermişti.
Kuvvetli yağışo bölgelere ilerliyor

Kuvvetli yağış
o bölgelere ilerliyor

Meteoroloji uyardı: Sel ve su baskınlarına dikkat!
Yeniden ayağa kalkacağız

​Cumhurbaşkanı Erdoğan sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'da.

​Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden Altındağ açıklaması.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.