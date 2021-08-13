​Provokasyon pusuda

Mültecilere karşı yürütülen kampanya kendine sosyal medyada taraftar buluyor. Alanya’daki bir turistik tesiste direğe asılan Afganistan bayrağı bile mültecilere hakaret ve tehditlerin sebebi oldu. Sosyal medyada Antalya’nın Alanya ilçesindeki bir plajda, Afganistan bayrağının otel çalışanları tarafından göndere çekildiği görüntüler yayıldı. Bu görüntü mülteci karşıtı provokasyona dönüştü.

Oysa Afganistan’da Türk bayrağına büyük saygı duyulduğu biliniyor. Hatta Türk bayrağı Afganistan’da “en geçerli pasaport” olduğu için ülkede bulunan Amerikalı askerler bile kendilerine koruma sağlamak için araçlarına Türk bayrağı asıyor. Bu provokasyonlarla Türkiye’nin Afganistan’daki görevinin sabote edilmek istendiği belirtiliyor.