Provokatif paylaşımlarla halkı sokağa çağıran 20 kişiye tutuklama talebi

İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını bahane eden bazı kişiler de 19 Mart'tan itibaren sokaklarda taşkınlık çıkartıp, halkı sokağa çağırıp provokasyon peşine düştü.

Sosyal medya üzerinden yapılan bu provokasyona geçit vermemek için harekete geçen Emniyet Müdürlüğü, provakatif paylaşımlarla halkı sokağa çağırarak vatandaşlar üzerinde korku ve panik yaratan, halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet eden 94 şahsın bulunduğunu tespit etti.