Sokak çağrısından suç çağrısına evrildi: Bariyerleri yıkıp geçin!

CHP Genel Baş kanı Özgür Özel, hızını alamayıp vatandaşları sokaklarda suç işlemeye davet etti. Beylikdüzü Belediyesini ziyaret eden Özel, “Sokağa davet ediyorum. Asla korkmuyoruz. Sinmeyeceğiz” dedi. Özel şunları söyledi: “Polise saldırmak değil, elbette hakkımız olan meydana girmek için kanunsuz emir varsa yürür, geçeriz ama bir tek polisimize, memurumuza, kötü niyetli şekilde saldırma, su atma ya da onu tartaklama... O bizim işimiz değil ama önümüze kanuna aykırı emirle set çeken, bariyer çeken varsa, polise zarar vermeden yıkın geçin. Ekrem Başkan, Murat Başkan Beylikdüzü’ne, İstanbul’a, halkımıza, milletimize emanettir.”

BAHÇELİ'DEN TEK CÜMLELİK TEPKİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e, "Yargıya saygı duy, partinde otur." ifadeleriyle tepki gösterdi. MHP'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'den CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e uyarı. Yargıya saygı duy, partinde otur" ifadeleri kullanıldı.

YAPILAN SORUMSUZLUK

Sokak çağrılarına tepki gösteren İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu tür çağrıların “sorumsuzluk” olduğunu belirterek, “Sokakları karıştırmanın vebalini hiç kimse, ne siyasi, ne hukuki, ne de vicdani olarak ödeyebilir” dedi. Göstericilere seslenen Yerlikaya, aralarına karışan provokatörlere karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

SOKAK ÇAĞRISI HUKUK DIŞI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da, toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkının temel bir hak olduğunu vurgularken, devam eden adli soruşturmalar üzerinden yapılan sokak çağrılarının hukuk dışı olduğunu ve asla kabul edilemeyeceğini ifade etti. Yargı süreçlerine saygı çağrısında bulunan Tunç, “Yöneltilen suçlamalara cevap verilecek yer sokaklar değil, bağımsız ve tarafsız yargıdır,” dedi. Tunç, yargı mensuplarının kararlarını sadece dosya kapsamına göre verdiklerinin altını çizerek, soruşturma tamamlandığında tüm sürecin şeffaf biçimde kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.







