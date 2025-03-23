Halkı sokağa çağıran provokatörler uyuşturucu taciri çıktı

Sosyal medyada halkı sokağa çağıran provokatörlerin evinde uyuşturucu madde tespit edildi; 20 şahsın tutukluluğu talep edildi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınıp tutuklanmasını bahane ederek halkı sokağa çağıran provokatörler tek tek tespit ediliyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde 58 kişinin gözaltına alındığı, 20 kişinin tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildiği bildirildi. Öte yandan yapılan ikamet aramalarında 500 gram uyuşturucu madde ele geçirildiği de aktarıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu
, 19 Mart'ta terör ve usulsüzlük soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı.
Yolsuzluk soruşturması kapsamında bugün hakim karşısına çıkan İmamoğlu tutuklandı.
İmamoğlu
'nun gözaltına alınmasını bahane eden bazı kişiler de 19 Mart'tan itibaren sokaklarda taşkınlık çıkartıp, halkı sokağa çağırıp provokasyon peşine düştü.
Sosyal medya üzerinden yapılan bu provokasyona geçit vermemek için harekete geçen
Emniyet Müdürlüğü
, provakatif paylaşımlarla halkı sokağa çağırarak vatandaşlar üzerinde korku ve panik yaratan, halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet eden 94 şahsın bulunduğunu tespit etti.
20 provokatöre tutuklama talebi
20 provokatöre tutuklama talebi
Tespiti yapılan şahısların yakalanması, suç ve suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik bugün gerçekleştirilen operasyon neticesinde 58 kişinin yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.
Evlerinde uyuşturucu madde ele geçirildi
Evlerinde uyuşturucu madde ele geçirildi
İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıslardan 36'sı haklarında Adli Kontrol Kararı; 20'sinin ise tutuklama talebiyle
Sulh Ceza Hakimliği
'ne sevk edildiği bildirildi.
Öte yandan yapılan ikamet aramalarında 500 gram
uyuşturucu madde
ele geçirildiği de aktarıldı.
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