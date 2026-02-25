Ramazan'da un talebi yüzde 25 arttı

Ramazan ayında Türkiye’deki genel un talebi yüzde 25 artıyor. Pidelik un talebi ise diğer ayların ortalamasına göre yüzde 364 artış gösteriyor. Ülke genelinde satılan pidelik unun yüzde 65’i Ramazan’da ekmeğe dönüşüp tüketiliyor. Ramazan ayında un tüketim alışkanlıklarına ilişkin verileri Eksun Gıda paylaştı. Şirketin açıklamasına göre; pidelik un talebinin en yoğun olduğu iller İstanbul, Ankara, Kocaeli, Bursa ve Tekirdağ olarak sıralandı.

Eksun Gıda Grubu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Hasan Abdullah Özkan, pidenin iftar sofralarının vazgeçilmezi olduğunu ve pidelik un talebinde bu yıl rekor bir artış yaşandığını belirtti. Güçlü üretim altyapıları ve yaygın dağıtım ağlarıyla tüm siparişleri başarıyla yönetmeyi başardıklarını aktaran Özkan, şu bilgileri verdi: “Ramazan ayında ortaya çıkan yoğun talebi karşılayabilmek için öncesinde özel bir stratejik planlama yaptık. Konya ve Tekirdağ'daki fabrikalarımızda çalışma takvimlerimizi artar talebe göre organize ettik.”