Ramazan sevinci başladı

Rahmet, mağfiret ve bereket ayı Ramazan bugün başladı. Dün akşam yurdun dört bir yanında camiler dolup taştı, ilk teravih namazları eda edildi. Gece sahura kalkıldı, niyetler edildi ve müminler bu akşam ilk iftar sevincini yaşayacak.

KADİR GECESİ 16 MART’TA

Oruçla nefisler terbiye edilecek, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle gönüller arınacak, mukabelelerle vahyin iklimi yeniden solunacak. Sadaka ve fitrelerle ihtiyaç sahiplerinin yüzü güldürülecek; kardeşlik, paylaşma ve dayanışma duyguları daha da güçlenecek. Kur’an-ı Kerim’de “bin aydan daha hayırlı” olduğu bildirilen Kadir Gecesi 16 Mart’ta idrak edilecek; Ramazan Bayramı ise 20 Mart’ta sevinç ve muhabbetle karşılanacak. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, bu yıl fitre miktarını 240 lira olarak belirledi.

İLK İFTAR IĞDIR’DA, SON İFTAR ÇANAKKALE’DE

Din İşleri Yüksek Kurulu verilerine göre Ramazan’ın ilk günü Türkiye’de ilk imsak Iğdır’da saat 05.21’de, son imsak ise Çanakkale’de saat 06.32’de gerçekleşti. İlk iftar Iğdır’da saat 17.51’de, son iftar ise Çanakkale’de saat 19.01’de yapılacak.

İlk gün en uzun oruç 12 saat 34 dakika ile Hatay’da, en kısa oruç 12 saat 26 dakika ile Sinop ve Kırklareli’nde tutulacak. Yurt dışında ise Norveç’in Tromsö kentinde 11 saat 33 dakika, Kenya’nın başkenti Nairobi’de 13 saat 26 dakika oruç tutulacak; dünya genelinde en uzun oruç Şili’nin Punta Arenas kentinde 16 saat 45 dakikayı bulacak.

Ramazan boyunca minarelerden yükselen ezanlar, mukabele halkalarında okunan ayetler ve iftar sofralarında paylaşılan lokmalar, müminleri aynı rahmet ikliminde buluşturacak. Bu mübarek ay, gönüllerin arınmasına, kırgınlıkların son bulmasına ve ümmet bilincinin pekişmesine vesile olacak.







