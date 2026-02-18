Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ramazan
Yılbaşına karşılık değil Ramazan coşkusu! İstanbul Valiliği ve MEB'in Ramazan süslemelerine vatandaştan tam not

Yılbaşına karşılık değil Ramazan coşkusu! İstanbul Valiliği ve MEB'in Ramazan süslemelerine vatandaştan tam not

15:3718/02/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Areda Survey araştırdı: Ramazan süslemeleri tartışmasına kamuoyu son noktayı koydu
Areda Survey araştırdı: Ramazan süslemeleri tartışmasına kamuoyu son noktayı koydu

Areda Survey tarafından 16–18 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen "Ramazan Süslemeleri" araştırması, toplumun bu konudaki yaklaşımını net bir şekilde ortaya koydu. Araştırmaya göre, Milli Eğitim Bakanlığı’nın okullardaki, İstanbul Valiliği’nin ise kamusal alanlardaki süsleme ve etkinlik teşvikleri toplumun yüzde 60’ından fazlası tarafından "doğru ve yerinde" bulunuyor. Katılımcıların büyük bir çoğunluğu bu uygulamaların bir rekabet değil, kültürel bir coşku olduğu görüşünde birleşiyor.

Areda Survey’in “Ramazan Süslemeleri” araştırmasına göre, toplumun yüzde 60,6’sı Milli Eğitim Bakanlığı’nın okullarda Ramazan süslemelerini teşvik etmesini doğru bulurken, katılımcıların yüzde 63,9’u İstanbul Valiliği’nin uygulamalarına destek veriyor. Katılımcıların yüzde 62,1’i ise Ramazan süslemelerinin yılbaşı süslemelerine bir karşılık olmadığını düşünüyor.

“Zaten daha önce yapılmalıydı” diyenlerin oranı yüzde 59

Areda Survey tarafından gerçekleştirilen Ramazan Süslemeleri Araştırması, kamuoyunun Ramazan ayı süslemeleri tartışmasına son noktayı koydu. Türkiye genelinde 700 kişinin katılımıyla 16–18 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen araştırmaya göre; Milli Eğitim Bakanlığı’nın Ramazan ayı kapsamında okullarda süsleme ve etkinlikleri teşvik etmesini Türk halkının yüzde 60,6’sı doğru ve yerinde buluyor. Yüzde 32,1’i bu uygulamayı yanlış bulduğunu belirtirken, yüzde 7,3’ü ise kısmen doğru şekilde değerlendiriyor.

Araştırmada İstanbul Valiliği’nin Ramazan ayı boyunca sokaklar, meydanlar, AVM’ler ve kamuya açık alanlarda süsleme ve etkinlikleri teşvik etmesine yönelik görüşler de soruldu. Buna göre katılımcıların yüzde 63,9’u bu uygulamayı doğru ve yerinde bulurken, yüzde 25,4’ü yanlış bulduğunu, yüzde 10,7’si ise kısmen doğru olduğunu ifade ediyor.

Ramazan ayına yönelik süsleme ve etkinliklerin geçmiş yıllarda da yapılıp yapılmaması gerektiğine dair soruya verilen yanıtlar da dikkat çekti. Katılımcıların yüzde 59,2’si bu uygulamaların zaten daha önce yapılması gerektiğini savunurken, yüzde 30,4’ü yapılmaması gerektiğini düşünüyor. Sınırlı şekilde yapılabileceğini söyleyenlerin oranı yüzde 8,8 olurken, kararsızların oranı yüzde 1,6.

“Yılbaşına karşılık değil, Ramazan coşkusu”

Araştırmada Ramazan süslemelerinin, yılbaşı süslemelerine yönelik tartışmalara bir karşılık olup olmadığı da sorgulandı. Katılımcıların yüzde 62,1’i bu görüşe katılmadığını ve süslemelerin Ramazan coşkusunu yaşatmak amacıyla yapıldığını ifade ediyor.
Yüzde 28,4’lük bir kesim bunu bir karşılık olarak görüyor ve yüzde 9,5’i kısmen böyle değerlendirilebileceğini belirtiyor.

İngiltere’de Ramazan ayı boyunca bazı şehirlerde sokakların Ramazan temalı süslemelerle donatılmasına yönelik değerlendirmeler de araştırmaya yansıdı. Katılımcıların yüzde 58,3’ü bu uygulamayı olumlu ve yerinde bulduğunu ifade ederken, yüzde 22,6’sı normal karşıladığını, yüzde 19,1’i ise gereksiz bulduğunu dile getiriyor.

Araştırmanın metodolojisi

Bu araştırma, Türkiye genelinde 700 kişinin katılımıyla 16–18 Şubat 2026 tarihleri arasında, kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI tekniği kullanılarak Areda Survey’in Profil Bazlı Dijital Paneli üzerinden gerçekleştirilmiştir.


#Areda Survey
#Ramazan Süslemeleri
#araştırma
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Afyonkarahisar imsakiyesi 2026: Afyonkarahisar İmsakiye ile sahur, iftar vakti ve teravih saati kaçta? (Diyanet)