Yılbaşına karşılık değil Ramazan coşkusu! İstanbul Valiliği ve MEB'in Ramazan süslemelerine vatandaştan tam not

Areda Survey tarafından 16–18 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen "Ramazan Süslemeleri" araştırması, toplumun bu konudaki yaklaşımını net bir şekilde ortaya koydu. Araştırmaya göre, Milli Eğitim Bakanlığı’nın okullardaki, İstanbul Valiliği’nin ise kamusal alanlardaki süsleme ve etkinlik teşvikleri toplumun yüzde 60’ından fazlası tarafından "doğru ve yerinde" bulunuyor. Katılımcıların büyük bir çoğunluğu bu uygulamaların bir rekabet değil, kültürel bir coşku olduğu görüşünde birleşiyor.
Areda Survey’in “Ramazan Süslemeleri” araştırmasına göre, toplumun yüzde 60,6’sı Milli Eğitim Bakanlığı’nın okullarda Ramazan süslemelerini teşvik etmesini doğru bulurken, katılımcıların yüzde 63,9’u İstanbul Valiliği’nin uygulamalarına destek veriyor. Katılımcıların yüzde 62,1’i ise Ramazan süslemelerinin yılbaşı süslemelerine bir karşılık olmadığını düşünüyor.
“Zaten daha önce yapılmalıydı” diyenlerin oranı yüzde 59
Areda Survey tarafından gerçekleştirilen Ramazan Süslemeleri Araştırması, kamuoyunun Ramazan ayı süslemeleri tartışmasına son noktayı koydu. Türkiye genelinde 700 kişinin katılımıyla 16–18 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen araştırmaya göre; Milli Eğitim Bakanlığı’nın Ramazan ayı kapsamında okullarda süsleme ve etkinlikleri teşvik etmesini Türk halkının yüzde 60,6’sı doğru ve yerinde buluyor. Yüzde 32,1’i bu uygulamayı yanlış bulduğunu belirtirken, yüzde 7,3’ü ise kısmen doğru şekilde değerlendiriyor.
Ramazan ayına yönelik süsleme ve etkinliklerin geçmiş yıllarda da yapılıp yapılmaması gerektiğine dair soruya verilen yanıtlar da dikkat çekti. Katılımcıların yüzde 59,2’si bu uygulamaların zaten daha önce yapılması gerektiğini savunurken, yüzde 30,4’ü yapılmaması gerektiğini düşünüyor. Sınırlı şekilde yapılabileceğini söyleyenlerin oranı yüzde 8,8 olurken, kararsızların oranı yüzde 1,6.
“Yılbaşına karşılık değil, Ramazan coşkusu”
İngiltere’de Ramazan ayı boyunca bazı şehirlerde sokakların Ramazan temalı süslemelerle donatılmasına yönelik değerlendirmeler de araştırmaya yansıdı. Katılımcıların yüzde 58,3’ü bu uygulamayı olumlu ve yerinde bulduğunu ifade ederken, yüzde 22,6’sı normal karşıladığını, yüzde 19,1’i ise gereksiz bulduğunu dile getiriyor.