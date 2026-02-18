On bir Ayın Sultanı Ramazan ayının gelmesiyle birlikte ilk teravih namazı için vakit araştırmaları başladı. Yaşadıkları şehirlerde bu akşam kılınacak ilk teravih namazına gidecek olan milyonlarca Müslüman, il il teravih namazı saatlerini sorguluyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 Ramazan imsakiyesiyle birlikte, İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere 81 ilin ilk teravih namazı saatleri belli oldu. Teravih namazı saat kaçta kılınacak? İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin namaz vakitleri.

1 /5 İSTANBUL: İstanbul'da ilk teravih namazı yatsı ezanının okunduğu saat 20.08 itibarıyla kılınmaya başlanacak.

ANKARA: Başkent Ankara'da yatsı ezanı 19:52'de okunacak ve ardından teravih namazına durulacak.

İZMİR: Ege'nin incisi İzmir'de ise ilk teravih vakti saat 20:15 olarak belirlendi.

2 /5 Bursa: 20.08

Antalya: 20.02

Adana: 19.43

Diyarbakır: 19.23

3 /5 Erzurum: 19.19

Eskişehir: 20.02

Gaziantep: 19.35

Hatay: 19.40

Kayseri: 19.42

Kocaeli: 20.04

Konya: 19.54

4 /5 Mardin: 19.21

Mersin:19.46

Ordu: 19.32

Sakarya: 20.02

Samsun: 19.38

Şanlıurfa: 19.29









