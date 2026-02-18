Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ramazan
Teravih namazı saat kaçta kılınacak? İl il teravih namazı saatleri

Teravih namazı saat kaçta kılınacak? İl il teravih namazı saatleri

16:0418/02/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

On bir Ayın Sultanı Ramazan ayının gelmesiyle birlikte ilk teravih namazı için vakit araştırmaları başladı. Yaşadıkları şehirlerde bu akşam kılınacak ilk teravih namazına gidecek olan milyonlarca Müslüman, il il teravih namazı saatlerini sorguluyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 Ramazan imsakiyesiyle birlikte, İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere 81 ilin ilk teravih namazı saatleri belli oldu. Teravih namazı saat kaçta kılınacak? İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin namaz vakitleri.

İSTANBUL: İstanbul'da ilk teravih namazı yatsı ezanının okunduğu saat 20.08 itibarıyla kılınmaya başlanacak.


ANKARA: Başkent Ankara'da yatsı ezanı 19:52'de okunacak ve ardından teravih namazına durulacak.


İZMİR: Ege'nin incisi İzmir'de ise ilk teravih vakti saat 20:15 olarak belirlendi.

Bursa: 20.08


Antalya: 20.02


Adana: 19.43


Diyarbakır: 19.23

Erzurum: 19.19


Eskişehir: 20.02


Gaziantep: 19.35


Hatay: 19.40


Kayseri: 19.42


Kocaeli: 20.04


Konya: 19.54

Mardin: 19.21


Mersin:19.46


Ordu: 19.32


Sakarya: 20.02


Samsun: 19.38


Şanlıurfa: 19.29






Trabzon: 19.25


Van: 19.10


Çanakkale: 20.18


Kahramanmaraş: 19.36


Muğla: 20.11


Van: 19.10


TÜM İLLERİN TERAVİH NAMAZI SAATLERİ İÇİN TIKLAYIN

#Diyanet
#Namaz
#Teravih
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EYT benzeri emeklilikte istikamet oluştu! Bağkur prim indirimi, taşerona kadro ve kademeli emeklilik...