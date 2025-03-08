Ramazan’ın kitap fuarı açıldı

Türkiye Diyanet Vakfı ve Vakıf Fuarcılık tarafından her yıl ramazan ayında düzenlenen 42. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı törenle açıldı. Fatih Camii'ndeki açılışta konuşan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bu sene Ramazan ayının temasını "Ramazan ve İyilik" olarak belirlediklerini söyledi. Ramazan’ın başlı başına bir iyilik ayı olduğunu belirten Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfının da başlı başına bir iyilik hareketi olduğunu kaydetti. Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı'nın 50 yıldır çok büyük iyilikler yaptığını anlatarak, İşte onun en büyük iyilik hareketlerinden birisi 42'ncisini düzenlediği kitap ve kültür fuarıdır. O fuarlarda, iyiliğin yollarını gösteren kitaplar sergileniyor” diye konuştu.





İYİLİK HAREKETİNİ DEVAM ETTİRİYORUZ

İyilik hareketinin en önemli alanlarından birisinin kitap fuarı olduğunun altını çizen Erbaş, şöyle devam etti: “Diyanet İşleri Başkanlığı olarak 42 yıldır hiç aksatmadan bu iyilik hareketini bugüne kadar getirdik. Kur'an-ı Kerim'in 40 kadar dilde farklı tercümesini yaparak, şu ana kadar 2,5 milyon Kur'an-ı Kerim'i dünyada insanlara ve Müslümanlara ulaştırmaya gayret ettik. Sadece Türkiye Diyanet Vakfı olarak yayın çeşidimiz 2 binin üzerine çıktı. Bir o kadar da Diyanet Yayınları olarak kitabımız var. Demek ki 4 binin üzerinde çeşit kitabı Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı olarak yayınlayıp okuyucu ile buluşturmaya çalışıyoruz.”





23 MART’A KADAR AÇIK

Erbaş, Fatih Camisi'nin avlusunda açılan fuarın 23 Mart'a kadar açık kalacağını ifade etti. Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan ise fuarın açılmasından mutluluk duyduğunu belirterek, hayırlı olması temennisinde bulundu. Konuşmaların ardından yapılan dua ile kurdele kesilerek 42. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı'nın açılışı gerçekleştirildi. Açılışa, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Keskin, İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş, yazar Prof. Dr. İskender Pala ve çok sayıda kişi katıldı.



