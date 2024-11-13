Mamak’ta yapılan kentsel dönüşüm projesi kapsamında mağdur edildiklerini ifade eden vatandaşlar önceki gün “Ranta değil halka bütçe ayırın” yazılı pankartlarla belediye önünde Yavaş’ı protesto etti. Evlerinin yapılacağı arazinin rant için başkalarına satıldığını iddia eden vatandaşlar kendilerine seçim zamanı söz verilen evlerin senelerdir yapılmadığını belirtti.





SGK BORCUNA KARŞILIK ARSA

Emekli polis memuru Tuncay Şahinkaya, “Mansur Başkan’ı gördük söyledik, yapacağız, dedi. Kredi çektiler. 4 bin 500 konut, levhalarına astılar. Mansur Başkan ben burayı yapacağım, dedi. Gitti üç beş yere fora kazık çaktı. Oraya kule vinçleri koydu. Kule vinçler çalışmıyor. Orada üç blok var öyle bekliyor. Kentsel dönüşüm kredisini çektik, dediler. Bu krediler nerede? Kule vinçler niye kalktı? Bizim aldığımız bilgilere göre kentsel dönüşüm arsalarını SGK borçlarına karşılık Mansur Başkan veriyormuş” dedi.





EVLERE BÜTÇE YOK ORGANİZASYONLARA VAR

İsmini vermeyen kentsel dönüşüm mağduru başka bir vatandaş ise “Bizlere bütçemiz yok evlerinizi yapamıyoruz diyen sayın Mansur Yavaş ekibi diğer organizasyonlar için para buluyor. Benim hakkımı gasp etmeye hakkı yok kimsenin” tepkisini gösterdi. 8 bin 500’den fazla hak sahibinin olduğu projede on binlerce kişi mağdur olurken bugüne kadar sadece 200 küsur evin tesliminin yapıldığı iddia edildi.











