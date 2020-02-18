Rejim-PKK-İran birlikte vuruyor

Yüzbinlerce sivilin sıkıştığı İdlib-Halep hattında çatışmalar şiddetlendi. Son 48 saatte çatışmanın merkezi Halep’in batısında yoğunlaştı. Buradaki çatışmalarda terör örgütü PKK/YPG de rejime destek verdi. Önce Türk Silahlı Kuvvetleri’nin gözlem noktalarının da olduğu Şeyh Akil’e saldıran PKK/PYD, muhalifleri geçemeyince rejim ve İran’a bağlı milislerle işbirliğine gitti. Örgüt, kontrolü altındaki bölgeden, Nebul Zehra’da bulunan rejim ve İran milislerine koridor açarak Başhimra’ya inmelerini sağladı.

SADECE 2 KASABA KALDI

Buradan saldıran güçleri Şeyh Akil’i alarak muhaliflerin kontrolündeki büyük bir bölgeye kuşattı. Ardından Anedan, Hreytan ve Ayn Cara kasabaları ile Kefr Hamra, Hayyan, Bayanoun, Maarat Al-Atik, Yakad Al Adas, Kafr Bash ve Babil köylerini ele geçirdi. Saldırılarda PKK/PYD rejim ve İran’a topçu desteği verdi. Ayrıca PKK’lı teröristler üniforma deştirerek saldırılara fiilen katıldı.

OYNAT 01:44 Suriye rejimine ait helikopterin düşürülme anı kamerada Suriye'nin İdlib kentine yakın bölgede yer alan Serakib-Niyrab hattında rejime ait bir helikopter, muhalifler tarafından düşürüldü. Helikopterin alev topuna dönüp düştüğü ve enkaz alanından ilk görüntüler böyle kaydedildi. BiP'te paylaş

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Saldırılarda Şeyh Akil ve Cebel Bereket’te bulunan Türk gözlem noktaları da hedef alındı. Saldırıların sonuçları ile ilgili açıklama yapılmadı. Son saldırılarla birlikte Batı Halep’in büyük bir bölümü rejimin kontrolüne geçti. Muhaliflerin elinde ise sadece Etarip ve Daret İzze kaldı. Anedan’daki Türk gözlem noktası tamamen kuşatıldı, Şeyh Akil’deki TSK üssü ise rejim, PKK ve İran milisleri tarafından kuşatıldı. Rejimin ele geçirdiği 3 kasabadan 100 binin üzerinde insan Türkiye sınırına göç etmek zorunda kaldı.

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SALDIRI ÖNCESİ PAZARLIK

Batı Halep’te saldırı öncesinde terör örgütü ile Esed rejimi, Rusya ve İran arasında pazarlık görüşmeleri yürütüldü. Rusya Devlet Başkanı Putin’in Özel Temsilcisi Mikhail Bogdanov tarafından başlatılan görüşmeler Hımeymim Rus Askeri Üssü’nde gerçekleştirildi. Esed adına görüşmelere İstihbarat Sorumlusu Ali Memlük, PKK/YPG adına da İlham Amed ve Elder Halil katıldı. Görüşmelerde PKK İdlib ve Halep’te rejime destek karşılığında Afrin konusunda destek istedi. Rejim, İran ve Rusya’nın bu teklife ne cevap verdiği merak konusu oldu. Ancak PKK/YPG’nin Batı Halep’teki saldırılara katılması ‘anlaşma sağlandı’ yorumlarına neden oldu.

Afrin’e karşı destek sözü

Bölge haritası

PKK adına toplantılara katılan Elder Halil, örgütün yayın organlarına yaptığı açıklamada görüşmelere ilişkin ipuçları verdi. “İşbirliği süreci nihai anlaşma yönünde ilerliyor” diyen terörist Halil şunları söyledi: “Diplomatik, siyasi ve askeri alanda öncelikli gündemimiz Afrin’dir. Rusya, Guta, Humus, Halep, Türkiye destekli gruplardan bir bir alındı. Şimdi sıra İdlib’te. Erdoğan rejiminin yaşadığı zorluklar Afrin’in özgürlüğü imkanlarını doğuruyor. Bizim de yaşanan bu gelişmeleri doğru okuyup hızlıca işgale karşı güçlü bir hareket başlatmamız gerekiyor.”

TSK obüsle vurdu

Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin’den çıkarılan YPG/PKK Halep’in kuzeyindeki işgal ettiği bölgelerden, Şeyh Akil’de konuşlu Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) 3 no’lu gözlem noktasının da bulunduğu bölgedeki muhaliflere rejim güçleri ile eş zamanlı saldırdı. Muhalifler ağır silahlarla karşılık vererek örgütün saldırılarını püskürttü. TSK da terör örgütünün mevzilerine obüs atışları yaptı.

Sevkiyat tam gaz

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), İdlib’deki gözlem noktalarına obüs, tank, mühimmat ve zırhlı personel taşıyıcı (ZPT) sevk etti. Türkiye’nin farklı birliklerinden takviye amacıyla gönderilen aralarında obüs, tank, mühimmat ve ZPT’lerin yer aldığı 150 araçlık konvoy, Hatay’ın Reyhanlı ilçesine geldi. Konvoy güvenlik önlemleri altında İdlib’deki gözlem noktalarına gönderilmek üzere sınır birliklerine yönlendirildi. Araçların geçişi sırasında çocuklar sevgi gösterisinde bulundu.