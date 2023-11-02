Rekabet Kurulu Başkan ve üyeliklerine yapılan atamalara ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre Birol Küle, Rekabet Kurulu Başkanlığı'na, Berat Uzun da Rekabet Kurulu Üyeliği'ne atandı.





Rekabet Kurulu'nun yeni başkanı Birol Küle kimdir?

1964 Ankara doğumlu olan Birol Küle, Hacettepe Üniversitesi İktisat bölümü mezunu olup, Bilgi Üniversitesi’nden Bankacılık ve Finans yüksek lisans derecesi bulunmaktadır.





Meslek hayatına başladığı 1992 yılından 2010 yılına kadar farklı katılım bankalarında çalıştıktan sonra, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nda Tahsilat Dairesi Başkanı olarak görev almıştır. Söz konusu görevini takiben 2012 yılında Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Üyesi olarak atanmış ve SPK’da Başkan Vekilliği ile Yatırımcı Tazmin Merkezi üyeliği yapmıştır.





Birol Küle, 2 Kasım 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2019/368 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile de Rekabet Kurulu Başkanlığına atanmıştır.





TMSF bünyesindeki sorunlu kredilerin kamu adına tahsili ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun yürürlüğe girmesini takiben piyasa mimarisini değiştiren ikincil mevzuatın oluşturulmasında aktif rol alan Küle’nin bankacılık, finansal piyasalar, düzenleme ve denetim alanlarında 25 yıldan fazla tecrübesi bulunmaktadır.



