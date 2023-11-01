Rekabet Kurumu'ndan yumurta üreticilerine 98 milyon lira ceza

"Soruşturma tarafı olan teşebbüslerin ve teşebbüs birliklerinin bu davranışları Rekabet Kanunu'nun teşebbüsler arasındaki rekabeti sınırlayıcı anlaşmaları ve teşebbüs birliklerinin rekabeti sınırlayıcı kararlarını ve eylemlerini yasaklayan 4. maddesi kapsamında yer almaktadır. Bu nedenle anılan soruşturmalar neticesinde, Rekabet Kanunu'nun 4. maddesini ihlal ettiği tespit edilen taraflara toplamda yaklaşık 98 milyon lira idari para cezası uygulanmıştır."