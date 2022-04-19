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Gündem Resmi Gazetede yayımlandı Türkiyeden Polonyaya vize muafiyeti
ANKARA

Resmi Gazete'de yayımlandı: Türkiye'den Polonya'ya vize muafiyeti

Polonya Cumhuriyeti'nin kimlik kartı hamili vatandaşlarının Türkiye'ye yapacakları turistik amaçlı seyahatlerinde ve transit geçişlerinde vize muafiyeti sağlanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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Haber Merkezi AA
Resmi Gazetede yayımlandı: Polonya ile vize muafiyeti sağlandı
Türkiye'den Polonya'ya vize muafiyeti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Polonya Cumhuriyeti'nin kimlik kartı hamili vatandaşlarının Türkiye'ye yapacakları her 180 gün içinde azami 90 gün ikamet süreli turistik amaçlı seyahatlerinde ve transit geçişlerinde vize muafiyeti sağlanacak.

Söz konusu karar, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun 18'inci maddesi gereğince verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa Birliği'ne çağrı: Vatandaşlarımıza vize muafiyeti tanınmalı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa Birliği'ne çağrı: Vatandaşlarımıza vize muafiyeti tanınmalı
İspanya Hükümet Başkanı Pedro Sanchez Perez-Castejon ile ortak basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği'ne (AB) 'Artık ülkemizle ilişkilerine stratejik bir bakış açısıyla yaklaşması ve somut adımlar atması gerekiyor. Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, vatandaşlarımıza vize muafiyeti tanınması çalışmalarına bir an önce başlanmalıdır. Birkaç üye ülkenin küçük hesaplarının Avrupa Birliği ve NATO ilişkilerini zayıflatmasına izin verilmemelidir.' çağrısında bulundu.

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