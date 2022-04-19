Resmi Gazete'de yayımlandı: Türkiye'den Polonya'ya vize muafiyeti

Türk Kızılay gönüllüsü gençlerden örnek davranış: Gıda kolisi bıraktıkları evin tadilatını yaptılar

Şırnak'ın Silopi ilçesinde Türk Kızılay gönüllüleri, gıda kolisi bırakmak için gittikleri evi onardı. Evde kullanılamaz durumda olan malzemeleri alan gönüllüler, bunların yerine beyaz eşya, televizyon, mutfak araç ve gereçleri ile diğer malzemeleri alarak evin eksikliklerini giderdi.