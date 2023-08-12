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Rezidansın balkonundan havaya ateş açmıştı: Maganda model yakalandı

İstanbul Bağcılar'da bulunan rezidansta oturan kadın model eline aldığı silahla balkondan  ateş açtı. O anları sosyal medyasından paylaşan model Rana A. yakalanırken silahın kurusıkı olduğu tespit edildi

13:48 . 12/08/2023 Cumartesi
DHA
Kadın o anları da sosyal medya hesabında paylaştı.

Kadın o anları da sosyal medya hesabında paylaştı.

Bağcılar Batışehir'de rezidans balkonuna çıkan kadın havaya ateş açtı. Kadın o anları da sosyal medya hesabında paylaştı. Görüntüler üzerine polis harekete geçti. Havaya ateş edenin İranlı Model Rana A. olduğu belirlendi. Modellik yaptığı belirtilen kadın gözaltına alındı.

  • İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada,
    "Yapılan araştırmalarda; meskun mahalde silahla ateş ederek genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçunun, Bağcılar Göztepe Mahallesi'ndeki bir sitede Rana A. adlı yabancı uyruklu şüpheli tarafından gerçekleştirildiği,  o sırada yanında bulunan şahıs veya şahıslarca olayın video kayıt yapılarak sosyal medya yoluyla paylaşıldığı tespit edilmiştir.  İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce yakalanan şüphelinin  ikametinde yapılan aramada, kuru sıkı tabir edilen tabanca ele geçirilmiştir.  Konuyla ilgili başlatılan soruşturma devam etmektedir"
    denildi.


#maganda
#bağcılar
#silah
#gözaltı
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