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Gündem Risk haritasında ilk sıradaydı Çanakkalede koronavirüs vaka sayılarında yüzde 50 düşüş
ÇANAKKALE TÜRKİYE

Risk haritasında ilk sıradaydı: Çanakkale’de koronavirüs vaka sayılarında yüzde 50 düşüş

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yayınlanan Türkiye koronavirüs risk haritasında geçtiğimiz haftalarda birinci sırada bulunan Çanakkale, bu hafta dördüncü sıraya düştü. 29 Nisan’da başlayan tam kapanma tedbirlerinin ardından Çanakkale’deki vaka sayılarının yüzde 50 oranında düştüğü bildirildi.

Haber Merkezi İHA
Risk haritasında ilk sıradaydı: Çanakkale’de koronavirüs vaka sayılarında yüzde 50 düşüş
Çanakkale’deki vaka sayıları yüzde 50 oranında düştü.

17-23 Nisan tarihleri arasında 100 bin nüfusta en çok vakanın görüldüğü iller İstanbul, Çanakkale, Tekirdağ ve Kırklareli olmuştu. 'İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı' tablosunda 100 bin kişide görülen vaka sayısı geçtiğimiz hafta 962,928’e yükselen Çanakkale, bu artış hızıyla Türkiye birinciliğine yükselmişti. Ayrıca Çanakkale’de vaka sayıları, 8 Şubat’tan 16 Nisan’a kadar geçen süreçte 26 kat artmıştı.

Vaka sayısının 26 kat arttığı Çanakkale Türkiye'de 1'inci oldu
GÜNDEM
Vaka sayısının 26 kat arttığı Çanakkale Türkiye'de 1'inci oldu

Korkutan artışlar sonrası Çanakkale Valisi İlhami Aktaş öncülüğünde toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, yeni ek tedbirler alınca vaka sayılarında kısmi düşüşler yaşandı.

İllere göre haftalık vaka sayıları açıklandı
KORONAVİRÜS
İllere göre haftalık vaka sayıları açıklandı
  • Yurt genelinde pek çok yerde vaka artışları yaşandı. En çok vakanın görüldüğü il 100 bin kişide 854,75 ile İstanbul olurken, ikinci sırada 838,89 ile Çanakkale yer almıştı.

Doğu Anadolu'da vaka sayısının en yüksek olduğu il Erzincan oldu
GÜNDEM
Doğu Anadolu'da vaka sayısının en yüksek olduğu il Erzincan oldu

"Çanakkale’de vaka düşüş oranı yüzde 50"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 3 Mayıs Pazartesi günü yaptığı açıklamada Çanakkale’deki vaka sayılarının yüzde 50 oranında düştüğünü belirterek, şunları söyledi:

  • "Çanakkale’de 135 filyasyon ekibimiz görev yapıyor. Bu ilimizde de vaka düşüş oranımız Edirne gibi yüzde 50. Yatak doluluk oranımız yüzde 42. Yoğun bakım yataklarımızın ise yüzde 69’u dolu. Trakya bölgesinde, 65 yaş üstü vatandaşlarımızın aşılanma oranının en yüksek olduğu il yüzde 88,2 ile Çanakkale."

Kapanma sonuç veriyor: Doğu ve Orta Karadeniz'de vaka sayıları düşüşte
GÜNDEM
Kapanma sonuç veriyor: Doğu ve Orta Karadeniz'de vaka sayıları düşüşte

Çanakkale dördüncü sırada

Çanakkale, 10-16 Nisan tarihleri arasında 962,98 olan vaka sayıları nedeniyle Türkiye birinciliğini almıştı. Dün akşam yayınlanan yeni verilerin ardından 439,11’e düşen vaka rakamlarının ardından İstanbul, Kırklareli ve Tekirdağ’dan sonra Türkiye dördüncüsü oldu.

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