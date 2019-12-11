Gündem Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdinin şehit olduğu saldırıda acı detay ortaya çıktı
RİZE

Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit olduğu saldırıda acı detay ortaya çıktı

Rize'de, İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit olduğu silahlı saldırının yıl dönümünde, eşi Leyla Verdi'nin olayı ilk anda duymaması için özel kalem görevlilerinin büyük çaba harcadığı ortaya çıktı. Özel kalem görevlisi polis memuru Bahadır Beder'in, Altuğ Verdi'nin eşi Leyla Verdi'yi taşıyan koruma polisi Mevlüt Yılmaz'ı telefonla aradığı, olayın 155 Polis İmdat Hattı'na iletildiğini, telsizde görüşme trafiğinin arttığını belirterek, Leyla Verdi'nin duymaması için otomobildeki telsizi kapatmasını istediği öğrenildi.

Haber Merkezi DHA
Emniyet müdürünün şehit olduğu saldırıyı eşinin duymaması araçtaki telsiz kapatılmış
Emniyet müdürünün şehit olduğu saldırıyı eşinin duymaması araçtaki telsiz kapatılmış

Rize'de, 11 Aralık 2018'de, trafik polisi İsmail Hakkı Sarıcaoğlu'nun İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit ettiği, Personel Şube Müdürü Ercan Polat ile koruma polisi Yiğitcan Köksal'ı da yaraladığı saldırının yıl dönümünde yeni bilgiler ortaya çıktı.

TELSİZİ KAPAT!

Rize Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit olduğu silahlı saldırının eşi Leyla Verdi tarafından ilk anda duyulmaması için özel kalem görevlilerinin çaba harcadığı ifadelere yansıdı.

  • Özel kalem görevlisi polis memuru Bahadır Beder'in, telefonla aradığı koruma polisi Mevlüt Yılmaz’dan olayın 155 Polis İmdat Hattı'na iletildiğini ve telsizde görüşme trafiğinin arttığını belirterek, Leyla Verdi'nin duymaması için seyir halinde olduğu otomobildeki telsizi kapatmasını istediği öğrenildi.

Beder, ifadesinde, makamdan gelen silah sesleri üzerine 155 Polis İmdat Hattı'nı aradığını belirterek, şunları kaydetti:

"Ambulans istedim. Birkaç defa 155'i aradığımı hatırlıyorum. Ben tekrar odama geçtim. Odama geçtikten sonra kapımı kapatıp kapatmadığımı hatırlamıyorum.

  • Sekreter Reyhan odama geldi, 'Sakin ol' dedi. Aklıma sayın müdürümüzün eşi hanımefendinin şoförü olan Mevlüt Yılmaz'ı aramak geldi. Mevlüt'ü aramaktaki amacım, 'emniyette olan karışıklığı polis telsizinden hanımefendi duyar' diye düşünmüştüm.

Mevlüt'ü aradım, 'Telsizi kapat, buralar karıştı, hanımefendinin arkadaşlarını ara' dedim. Mevlüt Yılmaz'ın hanımefendiyi okuldan almaya gittiğini bildiğim için araçta telsiz olduğu biliyordum.

  • Mevlüt'e ilk olarak 'Telsizi kapat' dememin sebebi, 155'i aradığım içindir. Mevlüt'e ne için hanımefendinin arkadaşlarını ara dediğimi hatırlamıyorum. Belki Mevlüt bana 'Ne yapayım' diye sormuş olabilir."

AĞIRLAŞTIRILMIŞ ÖMÜR BOYU VE 40 YIL HAPİS İSTEMİ

Öte yandan Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'ye yönelik saldırıyla ilgili yürütülen çok yönlü soruşturmada, 41 sayfalık iddianame hazırlandı. İddianamede, polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu hakkında, 'tasarlayarak kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme' ve 'tasarlayarak 2 kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu ve 40 yıla kadar hapis cezası istendi.

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