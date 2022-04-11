Rize'de Kovid-19 servis sayısı teke düştü

22 Ocak 2020 tarihinde ilk vaka görünen koronavirüs hastalığı 2 yılın ardından etkisini azaltarak can kaybı ve vaka sayılarında düşüş yaşandı.

Kovid-19 hastalığının Türkiye’de ilk vakanın görülmesiyle alınan tedbirlere rağmen Rize’de vaka sayılarında ilk dönemlerde büyük bir yükseliş vardı. Bu yükselişin devam etmesiyle günümüzde vakalarda en az vaka görülmeye başlandı. İki yıldır süren Kovid-19 ile mücadelede 550 yataklı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi pandemi de 100 yatağını hastalar için ayırmıştı. Az vaka görülmeye başlanan Rize’de Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kovid-19 servis sayısını 9’dan 1’e düşürdü.

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Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doçent Doktor Gökhan Demiral, vaka sayılarında ki düşüşün vatandaşlar için rehavete kapılmaması gerektiğini söyleyerek, şunları söyledi:

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"Şu anda pandemi tam olarak sonlandı demiyoruz. Yine de halkımızın rehavete kapılmasını istemiyoruz. Bizim için çok güzel gelişmeler var. Gerek bizim ilimizde gerek komşu illerde ve Türkiye genelinde vakaların düştüğünü biliyoruz. Şu an itibariyle 6 tane hastamız var. Kovid-19 servis sayımız 1’e düşmüş durumda. Yoğun bakımda da 3 tane hastamız var. Bu rakamlar önceden daha fazlaydı. 550 yataklı bir hastanemizin 100 yatağını Kovid-19 hastaları için ayırmıştık. Yoğun bakımlarımızın 3 tanesini de koronavirüs hastaları için ayırmıştık. Bu bizim acil sebeplerle veya elektif ameliyatlar sebebiyle hizmet alması gereken hastalarımız için de yer bulma zorluğu çıkartıyordu. Şu anda bugünler bizim 2 yıldır sağlık yöneticimizin özlemle aradığı günler. Sağlık yöneticilerinin de hem de vatandaşlarında mutlu olduğumuz günler. Çünkü herhangi bir klinikten veya acilden veya çevreden yer bulamıyoruz diye arayan telefonlarımız yok. Bu anlamda mutluyuz. Öte yandan biz hastalarımızı, vatandaşlarımızı aşılamayı öneriyoruz. Bir süre daha aşılamayı Bakanlığımızda öneriyor tavsiye ediyor. Özellikle son aşıdan itibaren 6 ay geçen hastalarımızın tekrardan aşı yaptırması için elzem. Bizlerde sağlık yöneticileri olarak kendi takvimimizi takip ediyoruz. Uygun süre geldiğinde de tekrar aşılarımızı yaptıracağız."

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Hafta sonu yayınlanan resmî gazetede bizim sağlık bakanlığı teşkilatlarında riskli hastalık grubu ile belli gebelik haftasında olan sağlık çalışanlarımızın çalışmama kararı vardı. Resmî gazeteyle birlikte biz bu çalışanlarımızı davet ettik. Arkadaşlarımız yine bizim ekibimizin içerisinde diğer mesai arkadaşlarımızın yanında çalışmaya başlayacak. Bu günlerde hastaların azalmasıyla beraber azaldığını gösteren olumlu bir gelişme oldu. Kurulumuzun almış olduğu kararlan beraber çalışanlarımızı bugün itibariyle davet ettik.

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İki yıldır Kovid-19 ile mücadelede Göğüs ve Genel Cerrahinin Kovid-19 servisine çevrilmesiyle arkadaşlarıyla beraber mesai harcayan Göğüs ve Genel Cerrahi sorumlu hemşiresi Fatma Nacit, sözlerini şöyle sürdürdü: