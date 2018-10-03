Gündem Rizedeki selin simge binası yıkılıyor
RİZE

Rize selinde

Rize'deki selin simge binası yıkılıyor

Rize’de 2 Ağustos’ta yaşanan selde gündeme gelen Muradiye beldesinde dere yatağına inşa edilen 7 katlı binanın yıkımına başlandı. Tartışmalara neden olan 7 katlı bina ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bina arazisinin kamulaştırılarak yıkımına karar vermişti.

Haber Merkezi IHA
Rize'de yaşanan selin en çok konuşulan konularından biri olan apartmanın yıkımına başlandı.
Rize'de yaşanan selin en çok konuşulan konularından biri olan apartmanın yıkımına başlandı.

Rize'de, 2 Ağustos'ta şiddetli yağışın etkisiyle oluşan sel ve heyelanda en fazla zarar gören yerlerin başında merkeze bağlı Muradiye gelirken, beldeye bağlı Kömürcüler köyünde dere yatağına inşa edilen 7 katlı bina selden hasar görmüş ve bina basında geniş olarak yer almıştı.

15 yıl önce 3 katlı inşa edilen ancak ardından ilave katlarla 7 kata çıkan dere yatağındaki bina için sahipleri, 'imar barışı' başvurusunda bulunmuştu.

Bakanlık karar almıştı

Tartışmalara neden olan 7 katlı bina ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bina arazisinin kamulaştırılarak yıkımına karar vermişti. Yıkım kararı verilen binanın yıkımı için bugün sabah saatlerinden itibaren çalışma başlatılırken, yıkım ekipleri bölgeye geldi.

Ekipler hazırlıklarını tamamlayarak saat 11.30'dan itibaren binanın yıkımına iş makineleri ile başladı.

Dere yatağındaki 7 katlı bina için karar verildi
GÜNDEM
Dere yatağındaki 7 katlı bina için karar verildi

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