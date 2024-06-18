RTÜK Başkanı Şahin'den LGBTİ film önerilerine tepki: Örf ve adetlere aykırı yapımlarla mücadele sürecek

"Batı fonlu bazı medya organlarının aile kurumumuzu parçalamak ve gençlerimizi kişiliksizleştirmek için sistematik olarak yürüttüğü sapkın kampanyaları görmüyor değiliz. Gözümüz üzerlerinde... İnancımıza, kültürümüze, örf ve adetlerimize aykırı yapımlar ve bunları pazarlayan işbirlikçileriyle mücadelemiz aralıksız devam edecektir"