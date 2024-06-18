RTÜK Başkanı Şahin'den LGBTİ film önerilerine tepki: Örf ve adetlere aykırı yapımlarla mücadele sürecek

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin,bir internet sitesindeki LGBTİ film önerilerine ilişkin haberle ilgili açıklama yaptı.
Şahin,
"İnancımıza, kültürümüze, örf ve adetlerimize aykırı yapımlar ve bunları pazarlayan işbirlikçileriyle mücadelemiz aralıksız devam edecektir"
ifadelerini kullandı.
'Gözümüz üzerlerinde'
'Gözümüz üzerlerinde'
İzleme uzmanlarının tatilde de çalıştığını belirten RTÜK Başkanı Şahin, şunları kaydetti:
"Batı fonlu bazı medya organlarının aile kurumumuzu parçalamak ve gençlerimizi kişiliksizleştirmek için sistematik olarak yürüttüğü sapkın kampanyaları görmüyor değiliz. Gözümüz üzerlerinde... İnancımıza, kültürümüze, örf ve adetlerimize aykırı yapımlar ve bunları pazarlayan işbirlikçileriyle mücadelemiz aralıksız devam edecektir"
Ne olmuştu?
Ne olmuştu?
ABD merkezli Chrest Foundation Vakfı tarafından Türkiye’de fonlanan medya kuruluşlarından Medyascope
, "Tatilde izleyebileceğiniz 6 LGBTİ+ film-dizi önerileri"
başlıklı haberiyle LGBT propagandası yaptı.
Aile kurumunu hedef alan film ve dizilerin önerilmesine yönelik tepki yağdı.
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23 dakika önce